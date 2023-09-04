Россиянин Даниил Медведев в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису постарается обыграть своего недавнего обидчика на турнире в Торонто австралийского теннисиста Алекса де Минаура. Матч состоится 4 сентября, начало не ранее 23:00 по московскому времени.

Поединок пройдет на корте имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Даниил Медведев остается главной надеждой российских болельщиков на US Open. Безусловно, в четвертый круг вышел и Андрей Рублев, более того, в случае удачи обоих им предстоит очередной очный поединок уже в четвертьфинале. Но пока туда заглядывать рано. Соперник у Медведева очень сложный, а игра самого Даниила в последнее время уверенности не внушает. В первых трех поединках он совершил почти два десятка двойных ошибок, в других случаях у него и за весь турнир не набиралось столько. Ладно еще препирательства с болельщиками и судьями, к ним все давно привыкли, но необъяснимые провалы по ходу матчей объяснить трудно. В третьем круге он уверенно вел по сетам против аргентинца Себастьяна Баеса, выигрывал в третьем, но чуть не упустил победу. Лишь на тай-брейке удалось сломить сопротивление соперника.

Игра Алекса де Минаура впечатляет. Впрочем к этому были предпосылки. Накануне US Open австралиец принял участие в нескольких турнирах. В Мексике и Канаде смог дойти до финалов, правда, в обоих случаях уступал. В матче первого круга в Нью-Йорке Алекс в четырех сетах обыграл квалифая Тимофея Скатова из Казахстана. Пока это единственный матч, где де Минаур уступил сет. Во втором круге он уверенно разобрался с китайцем Ибин У, отдав ему всего лишь четыре гейма, а предыдущем поединке неожиданно легко переиграл чилийца Николаса Харри, который смог забрать только шесть геймов. Ранее Алекс уже выходил в четвертьфинал US Open в 2020 году и теперь вполне может повторить тот успех.

Спортсмены встречались друг с другом шесть раз. Первый матч состоялся в 2018 году в финале Sydney International, Медведев выиграл в трех сетах и затем одержал еще три победы подряд. Но два последних поединка остались уже за де Минауром. Австралиец очень опасный соперник. Букмекеры отдают преимущество россиянину, но небольшое. Winline предлагает на победу Медведева коэффициент 1,51, выигрыш де Минаура оценивается коэффициентом 3,00.

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