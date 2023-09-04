Испанец Карлос Алькарас продолжает идти к очередной вершине и стремится второй год подряд выиграть Открытый чемпионат США по теннису. В четвертом круге турнира он сыграет с итальянцем Маттео Арнальди. Матч состоится 4 сентября, начало не ранее 20:15 по московскому времени.

Соперники будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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После сложной победы в финале Уимблдона над Новаком Джоковичем первая ракетка мира сделал перерыв в три недели, а затем начал выступать на хардовых турнирах. Сначала Алькарас поехал в Торонто, где на турнире Rogers Cup дошел только до третьего круга и уступил американцу Томми Полу. Впрочем, все это списали на то, что Карлос не успел перестроится на игру на новом покрытии. В Цинциннати он вновь встретился с Полом, но уже во втором раунде и смог взять реванш. Испанец дошел до финала, где зрители увидели очередное эпичное его противостояние с Новаком Джоковичем. Серб на этот раз оказался сильнее в трех сетах, причем два выиграл на тай-брейках. Сейчас Алькарас горит желанием реабилитироваться и вновь добраться до решающего поединка.

На его пути стоит итальянец Маттео Арнальди. Вообще, итальянский мужской теннис сейчас на подъеме. В туре несколько сильных игроков и первым среди них, конечно, является Янник Синнер. Маттео чуть постарше него и добиваться успехов начал только в нынешнем сезоне. Он дебютировал на всех турнирах Большого шлема, и если в Австралии не смог преодолеть квалификационный барьер, то на Roland Garros вышел во второй круг. US Open пока для него самый успешный мэйджор, причем в третьем раунде он смог обыграть теннисиста из первой двадцатки рейтинга британца Кэмерона Норри. Еще до старта турнира, говоря о своих перспективах Маттео заявил, что хотел бы сыграть с Карлосом Алькарасом. Получается, что своего он добился.

Вот только выиграть у первой ракетки мира задача для итальянца пока непосильная. Оказать сопротивление на отдельных отрезках матча или даже забрать один сет, такое вполне возможно. Но на длинной дистанции Маттео пока ничего не сможет противопоставить Алькарасу. Разрыв в коэффициентах колоссальный. Winline предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,01, выигрыш Арнальди оценивается коэффициентом 19,96.

Расписание US Open 2023