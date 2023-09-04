На открытом чемпионате США по теннису осталось определить последних участников четвертьфиналов. За место в восьмерке сильнейших в очном поединке будут сражаться восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев и Джек Дрэйпер из Великобритании. Матч состоится 4 сентября, начало не ранее 19:15 по московскому времени.

Соперники выйдут играть на на корт имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Для Андрея Рублева текущий сезон складывается неоднозначно. Четыре раза он выходил в финалы турниров АТР, в том числе и мастерсов и смог стать обладателем двух титулов. С мейджорами тоже дела обстоят не лучшим образом. Известно, что на турнирах Большого шлема он никогда не преодолевал стадию четвертьфиналов. Достиг он ее на этот раз на Australian Open и Уимблдоне, а во Франции не смог преодолеть барьер третьего круга. В августе у россиянина наметился спад в игре. На двух турнирах в Торонто и Цинциннати он проигрывал уже первые матчи. Тревожно было за его выступление и на US Open, но опыта и навыков пока хватает, чтобы обыгрывать теннисистов, стоящих в рейтинге ниже его.

Джек Дрэйпер один из таковых. В рейтинге он вообще занимает 123 позицию, и если исходить только из цифр, то Рублев должен побеждать безоговорочно. Но вот только у россиянина матчи получаются со скрипом, в двух из трех он отдавал своим соперникам по сету. Британец, напротив, демонстрирует очень уверенную игру. Во втором круге Дрэйпер смог разобраться с сильным поляком Хубертом Хуркачем, который порой выигрывает поединки только за счет мощной подачи. Но Джек и сам умеет подавать, для победы над Хуркачем ему понадобилось всего три сета. Единственный четырехсетовый матч он провел в третьем круге против американца Майкла Ммо, но и его заставил в итоге зачехлить ракетку.

Соперники дважды встречались в прошлом сезоне. В мае Андрей выиграл на мастерсе в Мадриде в трех сетах, уступив в первом, а через три месяца одержал более уверенную победу в двух партиях в Вашингтоне. Сейчас поединок легким не будет. Если россиянин справится с нервами и психологией, то должен побеждать. Букмекеры считают, что его шансы предпочтительнее. Winline предлагает на победу Андрея коэффициент 1,39, выигрыш Дрэйпера оценивается коэффициентом 3,10.

Расписание US Open 2023