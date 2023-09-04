US Open: Пейтон Стернс — Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 04.09.2023

Теги US Open Маркета Вондроушова Пейтон Стернс Теннис

На Открытом чемпионате США по теннису в четвертом круге встретятся хозяйка корта 21-летняя Пейтон Стернс и девятая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии. Матч состоится 4 сентября, начало в 18:00 по московскому времени.

Теннисистки будут играть на корте имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Вроде бы, не самый рейтинговый поединок в женской сетке одиночного турнира 1/8 финала US Open, но он заслуживает отдельного внимания и точно будет интересным. Пейтон Стернс довольно быстро ворвалась в первую сотню мирового рейтинга и показывает очень интересный теннис. Нынешний US Open всего четвертый по счету ее турнир Большого шлема. В прошлом году она сыграла в Нью-Йорке первый раз и ограничилась одним матчем. В этом сезоне она уже попробовала свои силы на Roland Garros и Уимблдоне, в Париже дошла до третьего круга. Теперь новый успех — четвертый круг домашнего мейджора. Говорят, аппетит приходит во время еды, но уж очень сложной для Пейтон будет следующая соперница и даже лучший теннис в поединке с ней может не помочь.

Маркета Вондроушова тоже стремительно ворвалась в этом сезоне, но не в сотню лучших, а в элиту мирового тенниса. В 2019 году у нее была первая попытка, и она тогда закончила сезон в двадцатке, но потом растеряла все завоеванное. Причем Маркета старше Пейтон всего на три года, но уже удивила всех, выиграв Уимблдон и разбив в пух и прах все прогнозы перед турниром. Очередная это вспышка в ее карьере или нет, мы узнаем очень скоро. Теперь к матчам чешки подходят с микроскопом и выискивают слабости. Но она их тщательно маскирует. Лишь в поединке второго круга она позволила своей сопернице Мартине Тревисан из Италии выиграть четыре гейма. Другие теннисистки На-Лэ Хан из Южной Кореи и россиянка Екатерина Александрова удовлетворились тремя.

Пейтон и Маркета встречались всего один раз, но зато именно на июльском Уимблдоне. В матче первого круга Вондроушова выиграла в двух сетах, по разу взяв гейм на подаче соперницы. Многие специалисты склоняются к тому, что и сейчас легкой прогулки у девятой ракетки мира не получится, хотя букмекеры отдают ей довольно большое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,15, выигрыш Стернс оценивается коэффициентом 5,59.

Расписание US Open 2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий