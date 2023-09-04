На Открытом чемпионате США по теннису в четвертом круге встретятся хозяйка корта 21-летняя Пейтон Стернс и девятая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии. Матч состоится 4 сентября, начало в 18:00 по московскому времени.

Теннисистки будут играть на корте имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Вроде бы, не самый рейтинговый поединок в женской сетке одиночного турнира 1/8 финала US Open, но он заслуживает отдельного внимания и точно будет интересным. Пейтон Стернс довольно быстро ворвалась в первую сотню мирового рейтинга и показывает очень интересный теннис. Нынешний US Open всего четвертый по счету ее турнир Большого шлема. В прошлом году она сыграла в Нью-Йорке первый раз и ограничилась одним матчем. В этом сезоне она уже попробовала свои силы на Roland Garros и Уимблдоне, в Париже дошла до третьего круга. Теперь новый успех — четвертый круг домашнего мейджора. Говорят, аппетит приходит во время еды, но уж очень сложной для Пейтон будет следующая соперница и даже лучший теннис в поединке с ней может не помочь.

Маркета Вондроушова тоже стремительно ворвалась в этом сезоне, но не в сотню лучших, а в элиту мирового тенниса. В 2019 году у нее была первая попытка, и она тогда закончила сезон в двадцатке, но потом растеряла все завоеванное. Причем Маркета старше Пейтон всего на три года, но уже удивила всех, выиграв Уимблдон и разбив в пух и прах все прогнозы перед турниром. Очередная это вспышка в ее карьере или нет, мы узнаем очень скоро. Теперь к матчам чешки подходят с микроскопом и выискивают слабости. Но она их тщательно маскирует. Лишь в поединке второго круга она позволила своей сопернице Мартине Тревисан из Италии выиграть четыре гейма. Другие теннисистки На-Лэ Хан из Южной Кореи и россиянка Екатерина Александрова удовлетворились тремя.

Пейтон и Маркета встречались всего один раз, но зато именно на июльском Уимблдоне. В матче первого круга Вондроушова выиграла в двух сетах, по разу взяв гейм на подаче соперницы. Многие специалисты склоняются к тому, что и сейчас легкой прогулки у девятой ракетки мира не получится, хотя букмекеры отдают ей довольно большое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,15, выигрыш Стернс оценивается коэффициентом 5,59.

Расписание US Open 2023