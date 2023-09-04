US Open: Мэдисон Киз — Джессика Пегула прямая трансляция матча 04.09.2023
В матче четвертого круга на Открытом чемпионате США по теннису сойдутся две американские теннисистки Мэдисон Киз и третья ракетка мира Джессика Пегула. Матч состоится 4 сентября, начало не ранее 19:00 по московскому времени.
Встреча теннисисток пройден на центральном стадионе турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Мэдисон Киз когда-то подавала большие надежды и рассматривалась в качестве наследницы Серены Уильямс. Впрочем, семь-восемь лет назад было несколько таких американок, в том числе и Джессика Пегула. Разговоры эти особенно усилились после финала US Open 2017 года, где Киз встречалась со Слоун Стивенс. Мэдисон уступила, и кто бы мог тогда подумать, что тот выход в финал так и останется на сегодняшний день ее самым большим достижением на турнирах Большого шлема. В Австралии и Франции они играла в полуфиналах, но завоевать трофей так нигде и не смогла. Пришлось довольствоваться семью победами в карьере на турнирах WTA. Новый поход в вершине домашнего чемпионата Киз начала с трех побед, в том числе самой сложной трехсетовой в предыдущем круге против россиянки Людмилы Самсоновой.
Если в Мэдисон многие уже перестали верить, то Джессику Пегулу рассматривают в качестве главной ударной силы американского женского тенниса. Она уже второй сезон подряд находится в элите, редко за это время опускалось ниже топ-5, накануне US Open вновь вернулась в тройку. Пусть успехов в карьере у нее меньше, чем у Киз, потолком на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал, причем абсолютно всех мейджеров, тем не менее перспективы у Пегулы больше. Однако в решающие моменты все время чего-то не достает. Она может в рамках одного турнира обыграть Игу Швентек, но затем проиграть менее сильной оппонентке. Последний на сегодняшний день титул Джессика выиграла на турнире WTA в Монреале в середине августа.
Американки встречались друг с другом всего один раз, поединок прошел в октябре прошлого года на турнире в Сан-Диего на харде. Пегула выиграла в двух сетах, в каждом из них сделав брейки. Многие предсказывают что-то подобное и в предстоящей игре. Мэдисон нужно будет сильно постараться, чтобы нивелировать козыри Пегулы. Букмекеры отдают преимущество третьей ракетке мира. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,57, выигрыш Киз оценивается коэффициентом 2,45.
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