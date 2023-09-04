Пятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса на Открытом чемпионате США по теннису за выход в четвертьфинал будет играть с первой ракеткой Китая Циньвэнь Чжэн. Матч состоится 4 сентября, начало не ранее 21:15 по московскому времени.

Теннисистки проведут поединок на стадионе имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Онс Жабер предпринимает очередной поход за титулом Большого шлема, к которому в последние пару лет она приближалась на расстоянии вытянутой руки, но каждый раз проигрывала в финалах. Два года подряд это случилось на Открытом чемпионате Франции и на предыдущем US Open. Пока по игре у Онс нет той основательности, обычно ей свойственной. Со всеми своими соперницами на текущем турнире ей приходилось сложно. В первом круге она играла с Камилой Осорио из Колумбии, выиграла в двух сетах, но в первом пришлось играть тай-брейк. Дальше Жабер встретилась с Линдой Носковой и Мари Бузковой. Обе чешские теннисистки изрядно потрепали нервы Онс. В обоих случая победу удалось добыть лишь в трех сетах.

С Циньвэнь Сжэень легкой прогулки тоже не предвидится. Китаянка по чуть-чуть, но все время улучшает свои результаты. Пока четвертый круг на турнирах Большого шлема становился для нее пределом. Да и играть на этой стадии турнира она будет всего второй раз за карьеру. В прошлом году она смогла пройти так далеко на Roland Garros и вот теперь в США. В первых трех матчах Циньвэнь пришлось тоже непросто, также у нее были два трехсетовых поединка, но тай-брейков не было. В первом круге вообще получился разгром в поединке против Нади Подорошки из Аргентины, ей Чжэн позволила выиграть лишь один гейм. Тем не менее, учитывая ее 23 место в рейтинге, китаянка пока обыгрывала всех тех, кого и должна была побеждать.

Онс Жабер это соперница совершенно иного уровня, она входит в топ-5 ведущих теннисисток рейтинга. Один раз соперницы уже пересекались на турнире WTA. Случилось это в августе прошлого года в Торонто. Правда туниска во втором сете отказалась от продолжения борьбы из-за травмы и снялась с матча. Будем надеяться, что сейчас ничто не помешает теннисисткам провести полноценный поединок. Букмекеры отдают небольшое преимущество Жабер. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,68, выигрыш Циньвэнь Чжэн оценивается коэффициентом 2,23.

Расписание US Open 2023