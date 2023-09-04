US Open: Онс Жабер — Циньвэнь Чжэн прямая трансляция матча 04.09.2023
Пятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса на Открытом чемпионате США по теннису за выход в четвертьфинал будет играть с первой ракеткой Китая Циньвэнь Чжэн. Матч состоится 4 сентября, начало не ранее 21:15 по московскому времени.
Теннисистки проведут поединок на стадионе имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Онс Жабер предпринимает очередной поход за титулом Большого шлема, к которому в последние пару лет она приближалась на расстоянии вытянутой руки, но каждый раз проигрывала в финалах. Два года подряд это случилось на Открытом чемпионате Франции и на предыдущем US Open. Пока по игре у Онс нет той основательности, обычно ей свойственной. Со всеми своими соперницами на текущем турнире ей приходилось сложно. В первом круге она играла с Камилой Осорио из Колумбии, выиграла в двух сетах, но в первом пришлось играть тай-брейк. Дальше Жабер встретилась с Линдой Носковой и Мари Бузковой. Обе чешские теннисистки изрядно потрепали нервы Онс. В обоих случая победу удалось добыть лишь в трех сетах.
С Циньвэнь Сжэень легкой прогулки тоже не предвидится. Китаянка по чуть-чуть, но все время улучшает свои результаты. Пока четвертый круг на турнирах Большого шлема становился для нее пределом. Да и играть на этой стадии турнира она будет всего второй раз за карьеру. В прошлом году она смогла пройти так далеко на Roland Garros и вот теперь в США. В первых трех матчах Циньвэнь пришлось тоже непросто, также у нее были два трехсетовых поединка, но тай-брейков не было. В первом круге вообще получился разгром в поединке против Нади Подорошки из Аргентины, ей Чжэн позволила выиграть лишь один гейм. Тем не менее, учитывая ее 23 место в рейтинге, китаянка пока обыгрывала всех тех, кого и должна была побеждать.
Онс Жабер это соперница совершенно иного уровня, она входит в топ-5 ведущих теннисисток рейтинга. Один раз соперницы уже пересекались на турнире WTA. Случилось это в августе прошлого года в Торонто. Правда туниска во втором сете отказалась от продолжения борьбы из-за травмы и снялась с матча. Будем надеяться, что сейчас ничто не помешает теннисисткам провести полноценный поединок. Букмекеры отдают небольшое преимущество Жабер. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,68, выигрыш Циньвэнь Чжэн оценивается коэффициентом 2,23.
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