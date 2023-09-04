В четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису стремительно прогрессирующая американка Пейтон Стернс встретится с восьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Матч состоится 4 сентября на корте имени Луи Армстронга, начало в 18:00 по московскому времени.

Пейтон Стернс еще в прошлом году знали немногие теннисные специалисты, да болельщики в США. Год она закончила в самом начале третьей сотни мирового рейтинга WTA, но новый сезон начала ударно. На Открытый чемпионат Австралии Пейтон не попала, но уже в апреле смогла добраться до финала турнира WTA в Колумбии и была в шаге от первого титула. В решающем поединке Стернс проиграла немецкой теннисистке Татьяне Марии. Затем в ее карьере случился первый Roland Garros, и Пейтон сходу смогла дойти до третьего круга, причем во втором матче обыграла сильную Алену Остапенко из Латвии, но дальше на ее пути попалась россиянка Дарья Касаткина, которой американка ничего не смогла противопоставить. Были надежды на Уимблдон, но там Стернс проиграла уже в первом круге будущей победительнице турнира. Перед US Open серьезных успехов у Пейтон не было, тем не менее она смогла подняться в шестой десяток рейтинга и начала обыгрывать более опытных оппоненток. Сначала в первом круге она оказалась сильнее Виктории Томовой из Болгарии в двух сетах, затем была встреча с датчанкой Кларой Таусон, ей в одном из сетов Пейтон вовсе выписала «баранку». Наконец, в предыдущем матче она встречалась с британкой Кэти Болтер и вновь уверенная победа в двух сетах.

Маркета Вондроушова громко заявила о себе еще в 2019 году, когда вышла в финал Roland Garros. Но там она безоговорочно уступила на тот момент первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии и все. С тех пор каких-то серьезных успехов у чешской теннисистки не было. Не считать же успехами выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии и US Open. Сложно сказать, что изменила в своих настройках Маркета в новом сезоне, но к его середине она стала показывать уверенный, быстрый и мощный теннис, который привел ее к первой победе на турнирах Большого шлема, причем на Уимблдоне. Там в финале она встречалась с Онс Жабер и выиграла уверенно в двух сетах. Если чуть выше мы говорили о впечатляющем прогрессе Стернс, то перемены, произошедшие с Вондроушовой впечатляют еще больше. Судите сами. До сих пор лучшим ее местом в рейтинге было 19, на нем она закончила сезон 2019 года. Прошлый год она закончила вообще в самом конце первой сотни мирового рейтинга, а на US Open сейчас приехала будучи девятой ракеткой мира. И темпов она не сбавляет, в трех поединках Маркета отдала своим соперницам в общей сложности 13 геймов. В предыдущем матче, казалось, что россиянка Екатерина Александрова окажет сопротивление. Так оно и было в первом сете до счета 1 : 1 по геймам, а потом чешка включила космическую скорость.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Стернс — 59

победы/поражения Стернс в 2023 году — 42/17

победы/поражения Стернс на харде — 17/8

рейтинг ATP Вондроушовой — 9

победы/поражения Вондроушовой в 2023 году — 39/12

победы/поражения Вондроушовой на харде — 18/7

Факты и статистика перед матчем Стернс — Вондроушова

В пяти последних поединках с участием Пейтом Стернс было сыграно менее двадцати геймов. В рамках турниров Большого шлема за последние десять матчей Маркета Вондроушова проиграла только две партии.

Статистика личных встреч Стернс — Вондроушова

Теннисистки встречались всего один раз как раз в июле в первом раунде Уимблдона. Тогда Маркете пришлось не совсем просто, хотя счет получился убедительным — 6 : 2, 7 : 5 в ее пользу.

Прогноз на матч Стернс — Вондроушова

Игра Пейтон Стернс впечатляет, но все же Маркета набрала такую форму, что сложно сказать, кто ее сможет остановить. Перед началом турнира говорили о нескольких претендентках на победу. Вондроушову если и упоминали, то мало. Однако при такой страсти она вполне может забрать второй титул на турнире Большого шлема. Букмекеры отдают солидное преимущество чешской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,15, успех Стернс оценивается коэффициентом 5,59.

Наш прогноз: легко Маркете точно не будет, и мы можем ожидать нечто подобное тому, что было на Уимблдоне в матче этих соперниц. Стернс вновь проиграет, но проиграет достойно. Как вариант, можно поставить на Пейтон с форой по геймам +5,5.

Расписание US Open 2023