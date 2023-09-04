На Открытом чемпионате США по теннису в основной сетке женского одиночного турнира стартовало более двух десятков американок. Неудивительно, что четверо из них вошли в число шестнадцати лучших, а две проведут поединок между собой. Мэдисон Киз 4 сентября будет играть против Джессики Пегулы. Матч состоится на центральном корте имени Артура Эша, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Обе американки самые опытные из оставшихся на турнире. Карьера Мэдисон Киз развивается словно по синусоиде. Она всегда подавала большие надежды и в 2016 году смогла войти в десятку сильнейших теннисисток рейтинга WTA. Впрочем, в ту пору многие молодые сменяли друг друга в топ-10, в лидерах ходила лишь одна Серена Уильямс, если ей не мешали травмы. Но после 2016 года в игре Киз наступил спад, в том числе связанный и с травмами. Она не покидала топ-20, но сезон 2021 года закончила аж на 56-й позиции. При этом Мэдисон одна из немногих в туре, кто выходил в четвертьфинал каждого турнира Большого шлема. На Australian Open и Roland Garros Киз играла в полуфинале, причем в Мельбурне дважды. В 2017 году Мэдисон выходила в финал US Open, но уступила в нем соотечественнице Слоун Стивенс. В этом году Киз смогла выиграть турнир на траве в Истбурне. В финале она обыграла россиянку Дарью Касаткину. Но это затем не помогло ей на Уимблдоне, там в четвертьфинале американка уступила Арине Соболенко. В Цинциннати накануне US Open Мэдисон сыграла и вовсе бесславно, уступив в первом круге бельгийке Элизе Мертенс. Киз на нынешнем турнире сыграла один трехсетовый поединок против россиянки Людмилы Самсоновой.

Джессика Пегула в какой-то степени противоположность Киз. Несмотря на то что соперницы практически ровесницы у Джессики карьера развивалась планомерно. Практически каждый год она улучшала результаты. В позапрошлом сезоне смогла войти в двадцатку рейтинга, а 2022 год закончила уже на третьей позиции. Выше она не поднималась, при Иге Швентек и Арине Сооболенко это пока невозможно. Пегула, как и Киз, участвовала во всех четвертьфиналах турниров Большого шлема, другое дело, что дальше проходить пока не удавалось. Все время Джессику рассматривают в качестве одной из фавориток, и каждый раз она не оправдывает чаяния своих болельщиков. С другой стороны, до своих четвертьфиналов она стала добираться лишь год назад. На счету Пегулы три победы на турнирах WTA, для сравнения у Киз таких титулов семь. В этом году американка смогла в середине августа завоевать титул на турнире в Монреале, причем в полуфинале она выиграла у Иги Швентек, а в финале разгромила в двух сетах Людмилу Самсонову. Затем в Цинциннати закончила выступления уже во втором круге, уступив чешской теннисистке Мари Бузковой.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Киз — 17

победы/поражения Киз в 2023 году — 31/11

победы/поражения Киз на харде — 17/7

рейтинг ATP Пегулы — 3

победы/поражения Пегулы в 2023 году — 46/14

победы/поражения Пегулы на харде — 30/8

Факты и статистика перед матчем Киз — Пегула

Мэдисон Киз в матчах с другими американками присутствие на корте в последнее время не затягивает. В восьми из десяти последних таких поединках было сыграно не более двадцати геймов. Джессика Пегула в шести из десяти матчей на ТБШ против соперниц из топ-20 рейтинга не проиграла ни одного сета.

Статистика личных встреч Киз — Пегула

Удивительно, но за несколько лет параллельного развития карьеры соперницы сыграли между собой всего один раз. В четвертьфинале турнира в Сан-Диего в октябре 2022 года Джессика Пегула выиграла в двух сетах.

Прогноз на матч Киз — Пегула

Джессика Пегула славится хорошим приемом, иногда она атакует с первой подачи соперниц и вполне успешно. Хорошо она играет и на задней линии. Мэдисон Киз нужно постараться, чтобы нивелировать эти козыри соотечественницы, если получится, то сможет рассчитывать на успех. Букмекеры отдают преимущество Пегуле, но значительным его назвать нельзя. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,57, успех Мэдисон оценивается коэффициентом 2,45.

Наш прогноз: во многом нас ожидает борьба нервов, зрители будут поддерживать как одну, так и другую, но представляется, что Джессика более голодна до побед, поэтому ставим на ее победу с тоталом по геймам больше 22.

Расписание US Open 2023