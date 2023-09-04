В четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису встретятся первые ракетки своих стран, россиянка Дарья Касаткина и Арина Соболенко из Беларуси. Обе теннисистки в какой-то степени товарищи по несчастью, выступают без флага и гимна, но к этому уже все понемногу начинают привыкать. Матч состоится в ночь с 4 на 5 сентября на центральном стадионе турнира имени Артура Эша, начало в 02:00 по московскому времени.

Дарья Касаткина пытается вернуться на утраченные в этом сезоне прошлогодние позиции, когда она стабильно входила в десятку сильнейших теннисисток планеты. Правда, результаты в этом году стали несколько хуже и перед US Open россиянка оказалась уже во второй десятке рейтинга. Все попытки как-то исправить ситуацию оказываются тщетными. На турнирах Большого шлема у нее в этом году только четвертый круг Roland Garros и вот повторение того достижения в США. С турнирами WTA тоже как-то не ладится. Впрочем, дважды она выходила в финалы, сначала в январе в Аделаиде, затем в Истборне в июне и оба раза проигрывала. В первом случае швейцарке Белинде Бенчич, во втором американке Мэдисон Киз. Сразу после этих финалов следовали неудачи на мейджорах В Австралии Дарья вылетела после первого круга, на Уимблдоне после третьего. Сейчас четвертый круг может оказаться для нее пределом возможностей на этом турнире. С Ариной Соболенко она встречалась пару недель назад в третьем круге турнира в Цинциннати, белоруска выиграла легко в двух сетах. На турнире победы Дарье даются с трудом, но кого она должна была побеждать, у тех и выиграла.

Для Арины Соболенко четвертый круг это мелочи, ее амбиции распространяются на победу в турнире. Она и считается одной из главных фавориток, тем более на харде в этом сезоне она смогла выиграть первый титул Большого шлема в Австралии. За последний год в целом ее игра стала более солидной. Раньше было много непредсказуемости в ее поведении на корте, невынужденных ошибок. Все это еще присутствует, но в гораздо меньших масштабах. В том же Цинциннати Соболенко смогла дойти до полуфинала, но там уступила Каролине Муховой, у которой сезон тоже получается отличным. В первом круге в Нью-Йорке Арина встречалась с бельгийкой Мариной Заневской, а во втором с британкой Джоди Анной Баррейдж. В обоих случаях соперницы смогли взять у второй ракетки мира всего по пять геймов. В третьем Соболенко противостояла Клара Бюрель из Франции, тут неожиданно оказалось все еще проще, белоруска выиграла со счетом 6 : 1, 6 : 1. В перспективе может случиться встреча с Онс Жабер, но для этого нужно вновь обыгрывать россиянку, как это было на турнире в Цинциннати, и что-то подсказывает, что так оно и произойдет.

Результаты US Open 2023

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Касаткиной — 14

победы/поражения Касаткиной в 2023 году — 32/20

победы/поражения Касаткиной на харде — 14/11

рейтинг ATP Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 47/10

победы/поражения Соболенко на харде — 27/5

Факты и статистика перед матчем Касаткина — Соболенко

Дарья Касаткина может иногда сотворить чудо и выкарабкаться из сложной ситуации, но в матче с соперниками из топ-10 на турнирах Большого шлема теряется и проигрывает вчистую. Она уступила в пяти таких матчах подряд. В шести последних поединках из восьми, когда коэффициент букмекеров на победу Соболенко не превышал 1,50, она выиграла.

Статистика личных встреч Касаткина — Соболенко

Соперницы встречались друг с другом шесть раз, четыре победы на счету белорусской теннисистки. Дарья выиграла в самом первом поединке в 2019 году, вторая победа случилась в прошлом году в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе. Счет поединков на харде 2 – 2.

Прогноз на матч Касаткина — Соболенко

Во втором сете матча с Элизе Мертенс мы увидели типичную Касаткину, которая ведет в партии 5 : 1, но затем просто бросает играть, уступая три гейма подряд. Если такое случится в матче с Соболенко, то поражение будет неизбежным. Впрочем у россиянки и так шансов очень мало, хотя букмекеры считают, что Дарья поборется. Winline предлагает на ее победу коэффициент 3,46, успех Арины оценивается коэффициентом 1,32.

Наш прогноз: все закончится довольно быстро в двух сетах, и Соболенко выйдет в четвертьфинал. Лишь что-то невероятное может помешать такому сценарию. Поэтому ставим на победу белоруски в двух сетах и тотал по геймам меньше 20,5.

Расписание US Open 2023