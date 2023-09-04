Теннисистка из Туниса Онс Жабер в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису встретится с прогрессирующей китаянкой Циньвэнь Чжэн. Матч состоится 4 сентября на корте имени Луи Армстронга, начало не ранее 21:15 по московскому времени.

Пока у Онс Жабер нынешний сезон похож на предыдущий как под копирку. Вновь она смогла дойти до финала Roland Garros, вновь ее соперницей была далеко не Ига Швентек, а Маркета Вондроушова из Чехии, но исход тот же. Находясь в отличной форме туниска проигрывает. Тогда же на US Open Жабер дошла до финала, но тоже проиграла его. Получается, что за год с небольшим Онс сыграла в трех финалах турниров Большого шлема, но каждый раз терпела фиаско. При этом с Australian Open и Уимблдоном взаимоотношения у нее складываются не очень. Максимальный результат — выход в четвертьфинал. Причем если на травяных кортах она дошла до этой стадии впервые в 2023 году, то в 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии играла в 2020 году. Накануне нынешнего турнира, как и многие другие ведущие теннисистки, Жабер играла в Цинциннати. Турнир стал своеобразной репетицией мейджора. Там она дошла до четвертьфинала, где уступила Арине Соболенко. С сеткой в Нью-Йорке Онс не очень повезло, в каждом из раундов у нее были довольно сильные соперницы. Лишь в первом круге она смогла одолеть в двух партиях Камилу Осорио из Колумбии, да и то во второй пришлось играть тай-брейк. Дальше были две чешские теннисистки Линда Носкова и Мари Бузкова, тут уже выигрывать было тяжелее в трех сетах и с теми же тай-брейками.

На нынешнем US Open случилось китайское нашествие. Иначе никак нельзя охарактеризовать в целом хорошее выступление спортсменов этой страны как в мужской, так и в женской сетке турнира. Ван Синюй и Циньвэнь Чжэн и вовсе вышли в четвертый круг, чего ранее с ними не случалось. Оба случая достаточно удивительны, но все же Чжэн, наверное, должна была сделать это раньше всех остальных. Сейчас она первая ракетка Китая, да и в рейтинге WTA буквально стучится в первую двадцатку. К тому же подобный успех на турнире Большого шлема у нее уже был. В 2022 году она дошла до четвертого круга Roland Garros. Есть у Циньвэнь и титулы WTA, Не далее как в июле китаянка выиграла хардовый турнир в Палермо. Как и многие другие к US Open она готовилась в Цинциннати, там она в третьем круге встретилась в Игой Швентек и смогла оказать достойное сопротивление первой ракетке мира. Правда, ограничилось оно только одним сетом, который Чжен выиграла со счетом 6 : 3, в дальнейшем обе партии проиграла одинаково — 1 : 6. Тем не менее все специалисты отмечают, что прогресс китайской теннисистки налицо. Пока она нигде не проваливалась и с каждым новым сезоном улучшает свои показатели. На текущем турнире она провела два трехсотых поединка и в каждом сумела проявить характер и волю к победе.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Жабер — 5

победы/поражения Жабер в 2023 году — 27/11

победы/поражения Жабер на харде — 9/5

рейтинг ATP Чжэн — 23

победы/поражения Чжэн в 2023 году — 28/16

победы/поражения Чжэн на харде — 17/9

Факты и статистика перед матчем Жабер — Чжэн

В каждом из трех своих поединков на текущем турнире Онс Жабер приходилось играть тай-брейк. Циньвэнь Чжэн второй раз в карьере смогла пробиться в четвертый круг турнира Большого шлема.

Статистика личных встреч Жабер — Чжэн

Спортсменки играли между собой один раз на прошлогоднем турнире в Торонто. Обе вышли во второй круг. китаянка выиграла первый сет со счетом 6 : 1, а в начале второго Жабер вынуждена была сняться с соревнований.

Прогноз на матч Жабер — Чжэн

В игре Онс Жабер нет присущей ей основательности. Ее всегда отличают психологическая устойчивость и выверенные действия на корте. Но в Нью-Йорке пока всего этого нет, победы даются с трудом. Может быть в поединке против Циньвэнь Чжэн откроется второе дыхание. Китаянка как легко с запасом выигрывает свои сеты, также легко отдает, но выиграла она их пока все равно больше. Букмекеры считают, что сансы туниски предпочтительнее. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,68, успех Чжэн оценивается коэффициентом 2,23.

Наш прогноз: как видите разрыв в коэффициентах небольшой, а на победу китаянки очень уж привлекательный, тем более она находится в хорошей форме. Поэтому стоит рискнуть и подстраховаться тоталом. Матч вряд ли закончится в двух сетах, поэтому ТБ 22.

Расписание US Open 2023