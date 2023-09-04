Кырстя о том, что впервые с 2009-го вышла в 1/4 финала ТБШ: «К сожалению, в теннисе проделанная работа не всегда вознаграждается»

Сорана Кырстя прокомментировала выход в четвертьфинал US Open.

В воскресенье она обыграла Белинду Бенчич – 6:3, 6:3.

Румынку спросили о том, что на пресс-конференции она выглядела очень спокойной.

«Я рада, просто не показываю эмоции. Я не показываю, когда очень рада или очень расстроена. Стараюсь вести себя сдержанно (улыбается).

Но, конечно, я очень рада, потому что приятно получить такую награду. К сожалению, в теннисе проделанная работа не всегда вознаграждается. Бывает, что многие девушки, и я в том числе, упорно работают, а результаты не приходят.

Поэтому приятно упорно работать и получать за это вознаграждение. Безусловно, я очень рада, и я улыбнулась своему тренеру Томасу в спортзале после матча, позвонила семье, позвонила парню.

Конечно, у меня был прекрасный матч, но турнир продолжается, так что все мысли об игре, и сейчас нужно возвращаться к обычному режиму. Завтра день тренировок, а во вторник снова за работу».

Кырстя впервые с 2009-го вышла в 1/4 финала ТБШ

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