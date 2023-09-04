Кырстя о том, что впервые с 2009-го вышла в 1/4 финала ТБШ: «К сожалению, в теннисе проделанная работа не всегда вознаграждается»
Сорана Кырстя прокомментировала выход в четвертьфинал US Open.
В воскресенье она обыграла Белинду Бенчич – 6:3, 6:3.
Румынку спросили о том, что на пресс-конференции она выглядела очень спокойной.
«Я рада, просто не показываю эмоции. Я не показываю, когда очень рада или очень расстроена. Стараюсь вести себя сдержанно (улыбается).
Но, конечно, я очень рада, потому что приятно получить такую награду. К сожалению, в теннисе проделанная работа не всегда вознаграждается. Бывает, что многие девушки, и я в том числе, упорно работают, а результаты не приходят.
Поэтому приятно упорно работать и получать за это вознаграждение. Безусловно, я очень рада, и я улыбнулась своему тренеру Томасу в спортзале после матча, позвонила семье, позвонила парню.
Конечно, у меня был прекрасный матч, но турнир продолжается, так что все мысли об игре, и сейчас нужно возвращаться к обычному режиму. Завтра день тренировок, а во вторник снова за работу».
Кырстя впервые с 2009-го вышла в 1/4 финала ТБШ
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Конечно, кто-нибудь скажет, что Сорана сама заработала... - правильно, но и Елена помогла, как могла ))
14 лет это очень приличный срок...