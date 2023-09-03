Кырстя впервые с 2009-го вышла в 1/4 финала ТБШ

Теги US Open WTA Сорана Кырстя Белинда Бенчич Теннис

Сорана Кырстя обыграла Белинду Бенчич в четвертом круге US Open – 6:3, 6:3.

33-летняя румынка второй раз добралась до этой стадии на турнире «Большого шлема». В 2009-м она играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

За выход в полуфинал Кырстя поборется с Каролиной Муховой.

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9 комментариев

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Sincere
одна из самых странных карьер) в 2009 ей было 19. с тех пор вообще и вспомнить нечего)))
+10
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Араик Оганесян
Женский тур такой тур, что сейчас в четвертьфинал может войти даже Красноруцкая
+9
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goodloser
Ответ Sincere
одна из самых странных карьер) в 2009 ей было 19. с тех пор вообще и вспомнить нечего)))
Зато сейчас как играет! С Рыбакиной -- просто красота,
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ID201
Ответ Sincere
одна из самых странных карьер) в 2009 ей было 19. с тех пор вообще и вспомнить нечего)))
Ну неправда, Сорана то и дело где-то шумела и топов изрядно мотала - всегда была опасной темной лошадкой, но на длинные дистанции никогда не хватало. А американский хард она любит, играла в финале Торонто-13. И в этом сезоне результаты неплохие - 1/4 ИУ (проиграла Швентек), ПФ Майами (проиграла будущей победительнице Квитовой).
+3
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Саркастичный Чел
Ответ Араик Оганесян
Женский тур такой тур, что сейчас в четвертьфинал может войти даже Красноруцкая
)))) полностью согласен
+1
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Sincere
Ответ ID201
Ну неправда, Сорана то и дело где-то шумела и топов изрядно мотала - всегда была опасной темной лошадкой, но на длинные дистанции никогда не хватало. А американский хард она любит, играла в финале Торонто-13. И в этом сезоне результаты неплохие - 1/4 ИУ (проиграла Швентек), ПФ Майами (проиграла будущей победительнице Квитовой).
Ну это за 14 лет-то...
+1
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Михаил Пригода
Умница и красавица, подруга Маши Кириленко
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costa0545
Лебединая песня в тридцать три.....
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goodloser
Ответ Араик Оганесян
Женский тур такой тур, что сейчас в четвертьфинал может войти даже Красноруцкая
Может, если будет играть в силу Гофф или Муховой.
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