Кырстя впервые с 2009-го вышла в 1/4 финала ТБШ

Сорана Кырстя обыграла Белинду Бенчич в четвертом круге US Open – 6:3, 6:3.

33-летняя румынка второй раз добралась до этой стадии на турнире «Большого шлема». В 2009-м она играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

За выход в полуфинал Кырстя поборется с Каролиной Муховой.

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