Кырстя в матче с Рыбакиной 20-й раз обыграла соперницу из топ-10

обыграла четвертую ракетку мира в третьем круге US Open – 6:3, 6:7(6), 6:4.

Кырстя четвертый раз в этом сезоне и 20-й раз в карьере победила соперницу из топ-10 (при 51 поражении).

33-летняя румынка 15-й раз выступает на US Open и впервые вышла во вторую неделю. Дальше она сыграет с .

Для Рыбакиной US Open остается единственным «Большим шлемом», на котором она не доходила до четвертьфинала. Она дважды проигрывала в третьем круге – с 2021-м и 2023-м.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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