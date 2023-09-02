Кырстя в матче с Рыбакиной 20-й раз обыграла соперницу из топ-10

Теги US Open WTA Сорана Кырстя Белинда Бенчич Елена Рыбакина Теннис

Сорана Кырстя обыграла четвертую ракетку мира Елену Рыбакину в третьем круге US Open – 6:3, 6:7(6), 6:4.

Кырстя четвертый раз в этом сезоне и 20-й раз в карьере победила соперницу из топ-10 (при 51 поражении).

33-летняя румынка 15-й раз выступает на US Open и впервые вышла во вторую неделю. Дальше она сыграет с Белиндой Бенчич.

Для Рыбакиной US Open остается единственным «Большим шлемом», на котором она не доходила до четвертьфинала. Она дважды проигрывала в третьем круге – с 2021-м и 2023-м.

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2 комментария

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Бекзат Саматович
Рыбакиной бы волю к победе Швентек разнесла бы весь тур к чертям. А так и будет зефиркой.
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Великий Алонсо
Кстати очень приличная статистика для теннисистки которая никогда не была в топ-20. Сорана сколько я помню всегда умела играть с топами.
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