Фриц о том, чем его восхищает Джокович: «Постоянством и вниманием к деталям. Он побил почти все рекорды, но все равно ежедневно соблюдает дисциплину»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович US Open ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц поделился ожиданиями от 1/4 финала US Open против Новака Джоковича.

Счет в личных встречах 7:0 в пользу серба.

– Думаю, самое сложное – это поверить, что нужно просто играть для себя. Не нужно стараться подавать мощнее, целиться ближе к линиям и тому подобное, потому что это Новак.

Думаю, мне нужно играть для себя и верить, что если я играю хорошо, то этого будет достаточно, и мне не нужно делать ничего дополнительно.

Новак есть Новак. С ним тяжело. Он обыгрывал меня семь раз. У меня нет такого счета больше ни с кем в туре, поэтому я надеюсь, что однажды мне удастся его победить. Четвертьфинал US Open – подходящий момент (улыбается).

– Чем он вас больше всего впечатляет на данном этапе его карьеры?

– Постоянством и вниманием к деталям на корте и за его пределами.

Я уже много раз об этом говорил. Сезон такой длинный, столько турниров. Потрясающе, как он следит за собой за пределами корта, чтобы быть в оптимальной форме. Невероятная дисциплина. Вот что меня восхищает больше всего. Он так давно в деле. Он побил почти все рекорды. Но он все равно ежедневно соблюдает дисциплину.

– Впереди крупнейший матч в вашей карьере?

– Да, наравне с четвертьфиналом «Уимблдона» против Рафы и, возможно, финалом Индиан-Уэллс против Рафы. Эти матчи на одном уровне, точно у меня в топ-3.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ан Кот
Величайший своим трудом и талантом заслужил уважение всего АТР-тура!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Istianoff
Фриц уважает Императора, но постарается бить мощней и играть ближе к линиям)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skip
В том-то и проблема, что не надо давить на себя и стараться выдавить из себя что-то очень экстраординарное...

Мысль правильная, но вот ещё воплотить ее в игре - это очень сложно, все, кто ведут в счёте в игре с бигами, начинают невольно/подспудно немного торопиться и усиливать свои удары... в сетку и в ауты )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Прочитал пьянством
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радость Ди Мария
/ Невероятная дисциплина /
Есть такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радость Ди Мария
Ответ Skip
В том-то и проблема, что не надо давить на себя и стараться выдавить из себя что-то очень экстраординарное... Мысль правильная, но вот ещё воплотить ее в игре - это очень сложно, все, кто ведут в счёте в игре с бигами, начинают невольно/подспудно немного торопиться и усиливать свои удары... в сетку и в ауты )))
Чо делать - волнуются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий