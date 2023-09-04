Фриц о том, чем его восхищает Джокович: «Постоянством и вниманием к деталям. Он побил почти все рекорды, но все равно ежедневно соблюдает дисциплину»
Тэйлор Фриц поделился ожиданиями от 1/4 финала US Open против Новака Джоковича.
Счет в личных встречах 7:0 в пользу серба.
– Думаю, самое сложное – это поверить, что нужно просто играть для себя. Не нужно стараться подавать мощнее, целиться ближе к линиям и тому подобное, потому что это Новак.
Думаю, мне нужно играть для себя и верить, что если я играю хорошо, то этого будет достаточно, и мне не нужно делать ничего дополнительно.
Новак есть Новак. С ним тяжело. Он обыгрывал меня семь раз. У меня нет такого счета больше ни с кем в туре, поэтому я надеюсь, что однажды мне удастся его победить. Четвертьфинал US Open – подходящий момент (улыбается).
– Чем он вас больше всего впечатляет на данном этапе его карьеры?
– Постоянством и вниманием к деталям на корте и за его пределами.
Я уже много раз об этом говорил. Сезон такой длинный, столько турниров. Потрясающе, как он следит за собой за пределами корта, чтобы быть в оптимальной форме. Невероятная дисциплина. Вот что меня восхищает больше всего. Он так давно в деле. Он побил почти все рекорды. Но он все равно ежедневно соблюдает дисциплину.
– Впереди крупнейший матч в вашей карьере?
– Да, наравне с четвертьфиналом «Уимблдона» против Рафы и, возможно, финалом Индиан-Уэллс против Рафы. Эти матчи на одном уровне, точно у меня в топ-3.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Мысль правильная, но вот ещё воплотить ее в игре - это очень сложно, все, кто ведут в счёте в игре с бигами, начинают невольно/подспудно немного торопиться и усиливать свои удары... в сетку и в ауты )))
Есть такое.