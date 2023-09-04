Джокович о матче с Фрицем: «Не буду говорить, что ему нужно, чтобы иметь против меня шансы. Уверен, они с его тренером сами постараются что-то придумать»

Новак Джокович прокомментировал матч с Тэйлором Фрицем на US Open.

Его спросили, что нужно делать Фрицу, чтобы иметь шанс на победу. Серб ведет 7:0 в личных встречах.

«Я не буду говорить, что ему нужно, чтобы иметь против меня шансы. Уверен, они с его тренером сами постараются что-то придумать.

Я буду готовиться к этому матчу так же, как к любому другому – все проанализирую, посмотрю нашу последнюю встречу. Мы играли всего несколько недель назад в Цинциннати, я провела очень, очень, очень хороший, очень стабильный матч и победил в двух сетах. Извлеку из этого положительные моменты.

Мы хорошо знаем игру друг друга, за последние несколько лет довольно много встречались. Он мощный. Подача и форхенд – два его главных оружия, никаких сомнений. И он очень сильно прибавил. Теперь хорошо играет на грунте.

Он много работает, у него отличный тренер. Уверен, он будет очень мотивирован. На стадионе будет отличная атмосфера. Посмотрим, что случится».

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