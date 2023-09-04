Джокович о матче с Фрицем: «Не буду говорить, что ему нужно, чтобы иметь против меня шансы. Уверен, они с его тренером сами постараются что-то придумать»

Теги Новак Джокович US Open ATP Тэйлор Фриц Теннис

Новак Джокович прокомментировал матч с Тэйлором Фрицем на US Open.

Его спросили, что нужно делать Фрицу, чтобы иметь шанс на победу. Серб ведет 7:0 в личных встречах.

«Я не буду говорить, что ему нужно, чтобы иметь против меня шансы. Уверен, они с его тренером сами постараются что-то придумать.

Я буду готовиться к этому матчу так же, как к любому другому – все проанализирую, посмотрю нашу последнюю встречу. Мы играли всего несколько недель назад в Цинциннати, я провела очень, очень, очень хороший, очень стабильный матч и победил в двух сетах. Извлеку из этого положительные моменты.

Мы хорошо знаем игру друг друга, за последние несколько лет довольно много встречались. Он мощный. Подача и форхенд – два его главных оружия, никаких сомнений. И он очень сильно прибавил. Теперь хорошо играет на грунте.

Он много работает, у него отличный тренер. Уверен, он будет очень мотивирован. На стадионе будет отличная атмосфера. Посмотрим, что случится».

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7 комментариев

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cosset
в общем и целом нижняя половина сетки на 3/4 состоит из веселых и разбитных американских парней, которые постараются не ударить в грязь лицом перед родной публикой. они уже молодцы!
+7
-2
+5
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Angry_bear
Да чё там говорить-то...Чудо - вот что Фрицу нужно, чтобы иметь шанс на победу))))
+5
-1
+4
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S.Graf
Новак: не буду говорить, что ему нужно
Фриц: аллё, Карл! Не хочешь сыграть в гольф?
))))
+6
-2
+4
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Боримир
Фритц опасен, но это уже ЧФ, тут нужно включаться
+2
0
+2
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Aibek Mak
Первые два сета он будет опасен а дальше я думаю Новак выиграет , но будет очень тяжело как мне кажется. В любом случае сетка у Джоковича по сравнению с Алькарасом небо и земля. Вперед Новак
+4
-3
+1
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Leo Bonart
Ответ Angry_bear
Да чё там говорить-то...Чудо - вот что Фрицу нужно, чтобы иметь шанс на победу))))
В Австралии ему и чуда не хватило
0
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