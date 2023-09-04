Фриц впервые вышел в 1/4 финала US Open – через 45 лет после того, как это сделала его мама
Девятая ракетка мира Тэйлор Фриц на US Open обыграл Доминика Штрикера – 7:6(2), 6:4, 6:4. Американец вышел в четвертьфинал.
Фриц впервые дошел до этой стадии на US Open. Он повторил лучший результат своей мамы на турнире – в 1978-м Кэти Мэй тоже дошла до 1/4.
В целом мама Фрица была 10-й ракеткой мира, выиграла семь титулов и трижды играла в четвертьфиналах «Больших шлемов». Фриц в Нью-Йорке вышел в 1/4 ТБШ второй раз в карьере.
Дальше американец сыграет с Новаком Джоковичем, которому уступает 0:7 в личных встречах.
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