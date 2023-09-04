Фриц впервые вышел в 1/4 финала US Open – через 45 лет после того, как это сделала его мама

Теги US Open ATP Тэйлор Фриц Теннис

Девятая ракетка мира Тэйлор Фриц на US Open обыграл Доминика Штрикера – 7:6(2), 6:4, 6:4. Американец вышел в четвертьфинал.

Фриц впервые дошел до этой стадии на US Open. Он повторил лучший результат своей мамы на турнире – в 1978-м Кэти Мэй тоже дошла до 1/4.

В целом мама Фрица была 10-й ракеткой мира, выиграла семь титулов и трижды играла в четвертьфиналах «Больших шлемов». Фриц в Нью-Йорке вышел в 1/4 ТБШ второй раз в карьере.

Дальше американец сыграет с Новаком Джоковичем, которому уступает 0:7 в личных встречах.

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13 комментариев

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Dikki Shelton
Мама может гордиться таким сыном. Молодец Тейлор 👍
+15
-2
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Adeen
Маме 67 лет. Поздний ребёнок :О
+9
0
+9
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rubysmith
Ответ Adeen
Маме 67 лет. Поздний ребёнок :О
зато Фритц стал отцом в 20 или около того
+7
0
+7
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bobodo12
Ответ Alexandr Sokolov
чтобы не прерывать кареру решила после обзавестись дитем, ну или не с кем было
У неё трое детей, Тейлор младший
+5
0
+5
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ЭЮЯ
Ответ rubysmith
зато Фритц стал отцом в 20 или около того
Ранний отец
+4
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cosset
трогательная история)
+2
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tanya.osipova.1958@mail.ru
Ответ rubysmith
зато Фритц стал отцом в 20 или около того
Ага,бабушкой его мама стала вовремя!
+2
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Йенс Мустерманн
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Ответ Alexandr Sokolov
чтобы не прерывать кареру решила после обзавестись дитем, ну или не с кем было
Она в 24 года ушла из тенниса, потом вернулась через 10 лет, провела 3 матча и уже окончательно завязала. Может просто не хотела детей, либо не получалось забеременеть.
+3
-1
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bobodo12
Хорошо по турниру шёл. Прям жалко, что опять на Новака нарвался
+1
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Alexandr Sokolov
Ответ Adeen
Маме 67 лет. Поздний ребёнок :О
чтобы не прерывать кареру решила после обзавестись дитем, ну или не с кем было
+1
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Надежда Овчинникова
Ответ rubysmith
зато Фритц стал отцом в 20 или около того
В 18
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Альф Третий
Ответ Dikki Shelton
Мама может гордиться таким сыном. Молодец Тейлор 👍
Мама Фрица действительно может гордиться своим сыном! Тейлор проделал отличную работу и достиг четвертьфинала на US Open. Это невероятное достижение для него, и он заслуживает наших аплодисментов. Вот определенно одна гордая мама! 👍
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