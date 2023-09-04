Первая ракетка мира и действующая победительница Открытого чемпионата США по теннису Ига Швентек в четвертом круге турнира встретится с теннисисткой из Латвии Аленой Остапенко. Матч состоится 4 сентября на центральном стадионе турнира имени Артура Эша, начало не ранее 04:00 по московскому времени.

Мы помним, что в прошлом сезоне у Иги Швентек было подавляющее преимущество над соперницами в рейтинге. В определенный момент у нее было в два раза больше очков, чем у второй ракетки мира на тот момент Онс Жабер. В нынешнем сезоне расклад сил в первой десятке несколько изменился, но и преимущества такого у польки уже нет. Более того в первой половине сезона можно было подумать, что она и вовсе может его растерять. Сильно выступала Елена Рыбакина из Казахстана, но еще более уверенно Арина Соболенко, которая смогла выиграть Australian Open. Учитывая, что Иге нужно было защищать очки, соперницы могли ее догнать. Но не тут-то было. Ближе к середине сезона Швентек начала улучшать результаты, а там подоспел ее любимый Roland Garros и очередная победа. Правда, Уимблдон первая ракетка мира себе в актив занести не может, но трава покрытие специфическое, Ига дошла до четвертьфинала, и это пока ее лучшее достижение на этом мейджоре. Сразу после она выиграла турнир у себя на родине в Польше, и это был ее уже третий титул в году, не считая победы во Франции. В прошлом году Швентек впервые и уверенно победила на кортах Нью-Йорка и теперь стремится защитить свой титул. Пока больших проблем на турнире она не испытывала.

Алена Остапенко тоже может назвать Открытый чемпионат Франции своим любимым турниром, ведь именно там она в 2017 году одержала свою единственную победу на турнирах Большого шлема. Тогда многие думали, что в туре появилась еще одна молодая спортсменка, которая в ближайшие годы будет задавать тон в женском теннисе. В 2018 году теннисистка из Латвии выходит в полуфинал Уимблдона и занимает самую высокую для себя позицию в рейтинге — пятую. Но на поверку вышло, что те успехи были всего-навсего единичными вспышками. Нет, это не значит, что Алена ушла в тень, она все время находилась в среди двадцати или тридцати сильнейших теннисисток, но каких-то серьезных побед больше не было. На сегодняшний день у нее пять титулов на турнирах WTA и семь ITF. На двух других мейджорах у нее пока не складывается, характерно, что и Australian Open, где она в этом году смогла выйти в четвертьфинал, и US Open проводятся на харде. В 2019 году в Нью-Йорке она дошла до четвертьфинала и с тех пор ни разу эта планка ей не покорилась. Во всех трех поединках на текущем турнире Аленк приходилось играть по три сета. Наиболее сложным получился матч второго круга против россиянки Элины Аванесян.

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 58/10

победы/поражения Швентек на харде — 32/6

рейтинг ATP Остапенко — 21

победы/поражения Остапенко в 2023 году — 31/16

победы/поражения Остапенко на харде — 16/10

Факты и статистика перед матчем Швентек — Остапенко

Алена Остапенко славится своей мощной подачей, но Ига Швентек умеет противостоять таким соперницам. По статистике она выиграла в шести из семи последних матчей против теннисисток с сильной подачей. В четырех из пяти последних поединках Остапенко против теннисисток из первой десятки мирового рейтинга было сыграно больше двадцати геймов.

Статистика личных встреч Швентек — Остапенко

Спортсменки играли друг с другом трижды, и во всех матчах верх брала латвийка, причем две игры проходили как раз на харде. Последний на сегодняшний день поединок состоялся в феврале 2022 года. Во втором круге турнира в Дубае Алена выиграла в трех сетах.

Прогноз на матч Швентек — Остапенко

Счет личных встреч 3 – 0 в пользу Алены, но это говорит только о том, что Швентек ждет непростой поединок. Для успеха Остапенко нужно обуздать свои эмоции, иногда они сильно ей мешают. Если у нее получится навязать свою игру первой ракетке мира, то можно рассчитывать на победу. Однако букмекеры считают, что против Иги у теннисистки из Латвии шансов немного. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,10, успех Алены оценивается коэффициентом 7,33.

Наш прогноз: Остапенко точно сможет навязать борьбу, есть у нее неплохие шансы, чтобы забрать один сет, но на большее рассчитывать не получится. Ставка на тотал по геймам больше 18,5 вряд ли станет ошибочной.

Расписание US Open 2023