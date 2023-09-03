Открытый чемпионат США по теннису бывает богат на сюрпризы. Вот и на этот раз в нижней сетке турнира сразу три теннисиста из второй сотни рейтинга вышли в четвертый круг. Один из них швейцарец Доминик Штрикер, который за выход в четвертьфинал будет бороться с американцем Тэйлором Фрицем. Матч состоится 4 сентября на стадионе имени Луи Армстронга, начало в 00:00 по московскому времени.

Доминика Штрикера можно уже с полной уверенностью назвать открытием нынешнего теннисного сезона. Ранее о нем в этом году если и упоминали, то разговор шел о перспективах, мол, 21-летний теннисист делает задел на будущее и тому подобное. Тут важно заметить, что есть другие теннисисты такого же возраста, который входят в первую десятку мирового рейтинга, а кое-кто так вообще его возглавляет. В любом случае в этом году в Швейцарии появился спортсмен, который если и не сможет достичь лавров Роджера Федерера, то хотя бы добраться до уровня другого соотечественника Стэна Вавринки, тем более обратите внимание на телосложения обоих теннисистов, чем не наследник? Смотрим на результаты сезона. В январе на Открытом чемпионате Австралии Доминик остановился в шаге от выхода в основную сетку. На Roland Garros играл уже в первом круге. Приехал в Англию на Уимблдон и дошел до второго круга. Наконец, здесь в США уже сделал два шага вперед и будет играть в четвертом круге. К тому же матчи с его участием получаются сколь зрелищными, столь и затяжными. В квалификации ему дважды пришлось играть три сета, в основной сетке меньше четырех он не играл. Во втором круге случилась самая большая победа в его карьере над теннисистом из первой десятки Стефаносом Циципасом.

Тэйлор Фриц начал домашний турнир в звании первой ракетки США, что уже ко многому обязывает. Вместе с Фрэнсисом Тиафу они единственные, кто входит в первую десятку мирового рейтинга. Тэйлор все понимает, судя по его первым трем матчам, в которых он просто разнес соперников в пух и прах. Соотечественнику Стиву Джонсону и перуанцу Хуану Пабло Варильясу девятая ракетка мира отдал по пять геймов, а в третьем круге Якуб Меншик из Чехии смог взять у хозяина корта только три. Пока матчи в Нью-Йорке для Тэйлора напоминают легкую прогулку. Виден при этом его серьезный настрой, ведь от него и ждут многого, и сам он понимает, что пока на турнирах Большого шлема похвастаться ему нечем. Лучший результат — четвертьфинал Уимблдона в прошлом сезоне. На родном US Open сейчас он тоже достиг лучшего результата, в четвертый раунд здесь он не выходил ни разу. В целом сезон для него складывается вполне успешно. На многих турнирах он выходил в четверку лучших, на двух выиграл, в феврале в американском Делрей-Бич и в июле в Атланте. Накануне US Open он уступил в Цинциннати Новаку Джоковичу, но форму тем не менее набрал хорошую.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Штрикера — 128

победы/поражения Штрикера в 2023 году — 33/14

победы/поражения Штрикера на харде — 8/2

рейтинг ATP Фрица — 9

победы/поражения Фрица в 2023 году — 49/19

победы/поражения Фрица на харде — 33/8

Факты и статистика перед матчем Штрикер — Фриц

Доминик Штрикер в квалификации провел два трехсетовых поединка из трех, а в основной сетке два пятисетовых. Тэйлор Фриц в трех матчах в общей сложности проиграл лишь 13 геймов, а в целом на харде выиграл 14 из 17 последних поединков

Статистика личных встреч Штрикер — Фриц

Ранее спортсмены ни разу не пересекались на турнирах, предстоящий поединок станет первым очным.

Прогноз на матч Штрикер — Фриц

Доминик Штрикер выбил из турнира седьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса. После этого может быть страшен только Карлос Алькарас или Новак Джокович. Однако из всех участников матчей четвертого круга швейцарец провел больше всех времени на корте. Как это скажется в предстоящем поединке против того, кто провел времени чуть ли не меньше всех, неизвестно. Букмекеры считают, что и родные трибуны помогут Тэйлору Фрицу. Winline предлагает на победу Штрикера коэффициент 6,61, успех американца оценивается коэффициентом 1,12.

Наш прогноз: не хочется верить, что после столь грандиозного успеха Доминик без борьбы отдаст очередной матч, поэтому как минимум четырехсетового поединка ожидать стоит. Но в очень уж хорошей форме находится Тэйлор, он и должен выиграть. Ставим на фора Фрица по сетам (-2.5).

Расписание US Open 2023