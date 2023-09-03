Кырстя — Бенчич: прогноз на четвертый круг US Open 2023

Теги US Open Сорана Кырстя Белинда Бенчич Теннис

Многие уже успели сказать о непредсказуемости мужского турнира на Открытом чемпионате США по теннису, но у женщин он получается еще более полным сюрпризов. Мало кто ожидал увидеть в четвертом круге пару румынки Сораны Кырсти и швейцарской теннисистки Белинды Бенчич. Матч между соперницами состоится 3 сентября на корте имени Луи Армстронга, начало не ранее 19:15 по московскому времени.

Вот уж от кого, от кого, а от Сораны Кырсти уже давно никто не ждет никаких подвигов. Румынка уже давно выступает в туре, помнит еще Арину Шарапову с Сереной Уильямс, практически все время находится в первой сотне мирового рейтинга WTA, выигрывала даже несколько титулов, но на турнирах Большого шлема ее потолком чаще всего всегда был третий круг. Лучшее ее достижение — выход в четвертьфинал Roland Garros, но датировано оно еще 2009 годом. Первой ракетке мира Иге Швентек тогда было семь лет от роду. Уимблдон и US Open сплошные третьи раунды, но зато было их много, и вот на Открытом чемпионате США небольшой прорыв и возможность выйти в четвертьфинал. Как так получилось? Во-первых, у румынки пока складывается неплохой сезон. Ощущение, будто у нее в 33-летнем возрасте открылось второе дыхание. В марте в Индиан-Уэллсе она дошла до четвертьфинала, где уступила только Иге Швентек, затем в Майами был полуфинал и поражение от Петры Квитовой. Во-вторых уже здесь в Нью-Йорке в первых двух поединках она уверенно в двух сетах обыграла американку Кайлу Дэй, а затем россиянку Анну Калинскую. В третьем круге Сорана встречалась с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной и смогла выиграть в трех партиях, причем проиграла в одной только на тай-брейке.

Белинда Бенчич моложе своей соперницы, но при этом теннисистка более искушенная. На ее счету восемь титулов на турнирах WTA, кроме того дважды она выигрывала 125-тысячники. Среди мейджоров US Open можно назвать ее любимым турниром хотя бы потому, что в 2019 году она дошла здесь до полуфинала, где в упорной борьбе уступила будущей победительница турнира канадке Бьянке Андрееску. Нынешний сезон Бенчич начала ударно, с победы на турнире в Аделаиде. Правда, затем это ей не помогло на Australian Open, где она закончила борьбу в четвертом круге. Впоследствии случилась победа на турнире в Абу-Даби, но в дальнейшем результаты стали немного хуже. На Roland Garros Белинда уступила уже в первом круге россиянке Элине Аванесян. Чуть лучше было на Уимблдоне, где швейцарка вновь дошла до четвертого круга и даже имела хорошие шансы на победу над Игой Швентек, но не повезло. На этот раз в первых двух матчах Белинда не испытала ни малейших проблем, выиграв в двух партиях сначала у Камиллы Рахимовой из России, а затем у британской теннисистки Юрико Миядзаки. Упорным получился поединок третьего круга против китаянки Чжу Линь, но и здесь Бенчич взяла верх в трех сетах.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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  • покрытие корта — хард
  • рейтинг ATP Кырсти — 30
  • победы/поражения Кырсти в 2023 году — 29/18
  • победы/поражения Кырсти на харде — 19/11
  • рейтинг ATP Бенчич — 13
  • победы/поражения Бенчич в 2023 году — 31/11
  • победы/поражения Бенчич на харде — 24/8

Факты и статистика перед матчем Кырстя — Бенчич

 

Букмекеры приводят неумолимую статистику. Сорана Кырстя проиграла в четырех из пяти последних матчей, когда коэффициент на ее победу варьировался в диапазоне от 2.00 до 2.99. Белинда Бенчич трижды выходила в четвертый круг US Open и выигрывала во всех трех матчах.

Статистика личных встреч Кырстя — Бенчич

 

Соперницы встречались друг с другом трижды, причем все поединки проходили на харде. В первых двух верх брала румынка. Последний на сегодняшний день матч был сыгран ровно год назад на US Open. Во втором круге выиграла Белинда Бенчич в трех сетах.

Прогноз на матч Кырстя — Бенчич

 

Одно можно утверждать точно, легкой прогулки не будет ни для одной из соперниц. Из трех очных встреч в двух приходилось играть по три сета. Обе уже на этом турнире доказали, что готовы к любым трудностям, и нам предстоит увидеть борьбу характеров. Кырстя проводит чуть ли не лучший сезон на харде, но и Бенчич показывает, что готова дойти до четвертьфинала как минимум. Букмекеры отдают преимущество швейцарке. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,60, успех Кырсти оценивается коэффициентом 2,40.

Наш прогноз: очень непредсказуемый поединок. В чем можно быть почти уверенным, так это в трех сетах, поэтому рассмотрите ставку на тотал больше 22. Коэффициент на победу Сораны тоже выглядит привлекательно, но поставить на нее большой риск.

Расписание US Open 2023

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