Чешская теннисистка Каролина Мухова на Открытом чемпионате США по теннису в четвертом круге встретится с китаянкой Ван Синюй. Матч состоится 3 сентября на стадионе имени Луи Армстронга, начало в 18:00 по московскому времени.

Каролина Мухова уже давно известна в туре, есть на ее счету один титул на турнире WTA, но определенно нынешний сезон для чешской теннисистки можно назвать самым удачным в карьере. Накануне US Open она впервые вошла в десятку сильнейших теннисистов, и теперь это ко многому обязывает. На турнирах Большого шлема самым большим ее достижением стал выход в финал Roland Garros в этом году, где она уступила первой ракетке мира Иге Швентек в трех сетах. В Австралии у Каролины был полуфинал в 2021 году, на Уимблдоне тогда же она доходила до четвертьфинала, а вот на US Open она второй раз в карьере выходит в четвертый круг и имеет отличные перспективы пройти дальше. Игру Муховой в текущем сезоне отличает удивительная стабильность и психологическая устойчивость. Понятно, что не все и не всегда удается, но она прогрессирует. Накануне мейджора она играла в Цинциннати, где дошла до финала и уступила, находящейся в потрясающей форме американке Коко Гауфф. Но турнир показал, что Каролина и сама сейчас готова к любой сопернице. Пока всех своих оппоненток на турнире она переиграла в двух сетах, самым сложным из которых получился первый в матче третьего круга против американки Тэйлор Таунсенд, где пришлось играть тай-брейк.

Ван Синюй тоже стабильная теннисистка, вот только стабильность ее результатов на порядок ниже, чем у Каролины. Китаянка в последнее время регулярно выходит в основную сетку турниров Большого шлема, в конце прошлого года вошла в сотню лучших теннисисток рейтинга, а к US Open подтянулась к первым пятидесяти. Теперь уже не надо проходить квалификационный отбор. Лучшие результаты лесенкой — первый круг на Уимблдоне, второй на Australian Open, третий на Roland Garros и вот впервые четвертый на US Open. Так далеко Ван Синюй еще не забиралась. Выигрывала она до сих пор только челленджеры, но и возраст у нее позволяет рассчитывать на многое в будущем, сразу после турнира ей исполнится 22 года. В Нью-Йорке китаянка играет еще и в парном разряде, там она уже смогла выйти в 1/8 финала, главное, чтобы хватило сил на оба турнира. Стоит сказать, что в парном разряде она является победительницей Открытого чемпионата Франции в этом сезоне. На турнирах WTA в этом году Ван Синюй дважды играла в четвертьфиналах, один раз в Таиланде дошла до полуфинала. Все три поединка текущего турнира для китаянки получились непростыми, дважды пришлось играть три сета.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Муховой — 10

победы/поражения Муховой в 2023 году — 38/12

победы/поражения Муховой на харде — 26/8

рейтинг ATP Синюй — 53

победы/поражения Синюй в 2023 году — 31/19

победы/поражения Синюй на харде — 26/12

Факты и статистика перед матчем Мухова — Синюй

Хорошую форму Каролины Муховой подтверждает и статистика. Спортсменка выиграла восемь из десяти последних матчей на турнирах Большого шлема. Ван Синюй впервые сыграет в четвертом круге ТБШ, при этом ее статистика побед на харде за всю карьеру составляет 60 процентов.

Статистика личных встреч Мухова — Синюй

Теннисистки ранее друг с другом на теннисных турнирах не пересекались, матч станет для них первым.

Прогноз на матч Мухова — Синюй

Китаянка впервые в карьере смогла пройти три круга на мейджоре и уже может быть собой довольна. ее соперницы до сих пор были примерно одного с ней уровня, а вот Каролина Мухова это уже другая, более высокая категория, и ей что-то противопоставить будет очень сложно. Тем более Синюй каждый раз плохо начинает первые партии. Если это повторится, то все закончится довольно быстро. Букмекеры отдают большое преимущество чешской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,15, успех китаянки оценивается коэффициентом 5,59.

Наш прогноз: тут предсказать победителя достаточно легко, Каролина должна уверенно побеждать в двух сетах, можно попробовать поставить на тотал по геймам меньше 20, вряд ли поединок сильно затянется.

Расписание US Open 2023