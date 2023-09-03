Александр Зверев: «В теннисе все решает психология, а физически мы все крепкие»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев рассказал, чему пытается научиться у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

«Все, что нужно для достижения успеха, – в твоей голове. В конце концов, мы все физически крепкие, постоянно тренируемся. Мы весь сезон тренируемся по 6-7 часов в день. А все решает психология.

Есть некий Новак Джокович и некий Рафа Надаль, которые 20 лет превосходят всех в этом плане. И вот почему они выиграли 23 и 22 «Больших шлема». И я просто стараюсь немного у них учиться».

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10 комментариев

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Tarkovski
Да, Саша забыл про технику. Так что 3 кита успеха - техника, физика и менталка/психология
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Kironbet
Ответ Tarkovski
Да, Саша забыл про технику. Так что 3 кита успеха - техника, физика и менталка/психология
Ну у него очень хорошая она, поэтому он говорит о том, что ему лично не хватает. Ну и не только ему, тут он прав.😆
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Хаскерс
Лучше не скажешь. Есть игроки, которые лучше бьют и лучше бегают. Умеренно успешный Сафин или провальный Киргиос как примеры. Но сохранять концентрацию и отношение целый матч, целый турнир, целый год или целые 20 лет могут не только лишь все…
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Emma Nevskaia
Ответ Syndycate
Бред, если ты косой и кривой, то никакая психология не поможет, или если у тебя удар слабый, или ты медленный, короче всё важно
он говорит,что физически они все сильны, причем тут кривые и косые
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Skip
Ну, вообще-то есть существенная разница технике и ударах, которые делает например Рафа...

Но, в целом, в основном, конечно, в психологическом плане пока основная масса не может делать то, что делают биги...
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Syndycate
Бред, если ты косой и кривой, то никакая психология не поможет, или если у тебя удар слабый, или ты медленный, короче всё важно
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Иван Шуткин
В жизни она играет главную роль, просто посмотри на Алькараса и все
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armmaster
Ответ Tarkovski
Да, Саша забыл про технику. Так что 3 кита успеха - техника, физика и менталка/психология
И ещё голова: тактика, куда ударить.
Итого:
физика - добежать и сильно ударить
техника - правильно ударить, чтобы попасть
менталка - проигрывая, не испугаться, что ы руки не дрожали.
тактика - придумать, куда ударить
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Новый Орлеан
Ответ Syndycate
Бред, если ты косой и кривой, то никакая психология не поможет, или если у тебя удар слабый, или ты медленный, короче всё важно
Если ты духом крепкий, то ты обыграешь того у кого совершенная техника, но психика не очень.
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