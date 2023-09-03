Александр Зверев: «В теннисе все решает психология, а физически мы все крепкие»

Александр Зверев рассказал, чему пытается научиться у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

«Все, что нужно для достижения успеха, – в твоей голове. В конце концов, мы все физически крепкие, постоянно тренируемся. Мы весь сезон тренируемся по 6-7 часов в день. А все решает психология.

Есть некий Новак Джокович и некий Рафа Надаль, которые 20 лет превосходят всех в этом плане. И вот почему они выиграли 23 и 22 «Больших шлема». И я просто стараюсь немного у них учиться».

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