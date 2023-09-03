Александр Зверев: «В теннисе все решает психология, а физически мы все крепкие»
Александр Зверев рассказал, чему пытается научиться у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.
«Все, что нужно для достижения успеха, – в твоей голове. В конце концов, мы все физически крепкие, постоянно тренируемся. Мы весь сезон тренируемся по 6-7 часов в день. А все решает психология.
Есть некий Новак Джокович и некий Рафа Надаль, которые 20 лет превосходят всех в этом плане. И вот почему они выиграли 23 и 22 «Больших шлема». И я просто стараюсь немного у них учиться».
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Но, в целом, в основном, конечно, в психологическом плане пока основная масса не может делать то, что делают биги...
Итого:
физика - добежать и сильно ударить
техника - правильно ударить, чтобы попасть
менталка - проигрывая, не испугаться, что ы руки не дрожали.
тактика - придумать, куда ударить