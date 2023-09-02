В четвертый круг одиночного женского турнира Открытого чемпионата США по теннису вышли несколько теннисисток, которых многие не думали там увидеть. Одна из них румынка Сорана Кырстя встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Их матч состоится 3 сентября, начало не ранее 19:15 по московскому времени.

Соперницы сойдутся в поединке на корте имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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На турнире пока не так много сенсаций, хотя как к ним относиться. Например, Сорана Кырстя смогла в третьем круге выбить из борьбы четвертую ракетку мира Елену Рыбакину. Если назвать это полноценной сенсацией нельзя, то сюрпризом можно точно. Дело в том, что Кырстя проводит чуть ли не лучший свой сезон на харде в карьере, а вот Елене удалась первая половина сезона, а во второй она резко сбавила. Так что многие специалисты сенсацией такой исход не считают. В первых двух раундах румынка смогла одержать убедительные победы над американкой Кайлой Дэй и россиянкой Анной Калинской. При этом Кырстя одна из самых опытных теннисисток в туре, лучшим ее достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2009 году.

Белинда Бенчич периодически может показывать такой уровень тенниса, что, кажется, не устоит никто из соперниц. Однако такие вспышки у нее случаются очень редко, иначе быть бы швейцарке в первых рядах женского рейтинга. Пока все время только локальные успехи. В этом году она ударно начала сезон и выиграла турнир в Аделаиде, где в финале переиграла Дарью Касаткину со счетом 6 : 6, 6 : 2. Казалось, Белинда разовьет успех сразу на Australian Open. Все к тому и шло, но в четвертом круге случился барьер в виде будущей победительницы турнира Арины Соболенко. Были у Бенчич еще несколько финалов и даже еще один титул, но перед US Open результаты результаты стали чуть хуже, что не помешало выйти в четвертый круг.

Теннисистки встречались друг с другом трижды, все три раза на харде, причем дважды верх брала Сорана Кырстя. Но последнее слово осталось за Белиндой Бенчич. На прошлогоднем US Open она выиграла у своей соперницы во втором раунде в трех сетах. Букмекеры считают, что и на этот раз у нее больше шансов на успех. Winline предлагает на победу швейцарки коэффициент 1,60, выигрыш Кырсти оценивается коэффициентом 2,40.

Расписание US Open 2023