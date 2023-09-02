Первая ракетка мира Ига Швентек приехала на Открытый чемпионат США по теннису защищать свой титул, который она впервые выиграла в прошлом году. За выход в четвертьфинал она поборется с теннисисткой из Латвии Аленой Остапенко. Матч состоится 4 сентября, начало не ранее 04:00 по московскому времени.

Теннисистки будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Иге Швентек в мае исполнилось 22 года, а в женском туре она на сегодняшний день одна из самых титулованных спортсменок. За короткую карьеру ей уже трижды покорился Roland Garros, один раз US Open, остались только Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон, с которым у нее никак не складывается. В текущем сезоне в женском теннисе возникла более серьезная конкуренция, но вовсе не из-за того, что хуже стала выступать Ига. Просто подтянулись ее соперницы, но тем интереснее следить за любыми турнирами нам, болельщикам. Швентек сыграла уже три матча и самым сложным для нее получился матч второго круга против австралийки Дарьи Сэвилл, которой Ига позволила отдать семь геймов, в двух других поединках она отдавал соперницам по одному.

Алену Остапенко можно тоже назвать достаточно молодой теннисисткой, она старше Иги на четыре года. Причем и самые главные успехи у нее в карьере случились, когда ей был 20-21 год. В 2017 году Алена выиграла Roland Garros, а на следующий год играла в полуфинале Уимблдона. Тогда она была пятой ракеткой мира, специалисты говорили о появлении в туре новой звездочки, но со временем она немного потускнела. Результаты Остапенко пошли на спад, играла она нестабильно. Несмотря на то что Алена всегда славилась мощной подачей, она нивелировалась ненужной эмоциональностью. На US Open лучшее ее достижение выход в четвертьфинал в 2019 году. Сейчас она надеется этот успех повторить.

Предпосылки к этому есть, ведь соперницы встречались между собой трижды и во всех матчах победу одержала Остапенко. Последний на сегодняшний день матч состоялся в начале 2022 года в Дубае на харде. Предстоящий поединок вполне может получиться затяжным. Букмекеры отдают большое преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,10, выигрыш Остапенко оценивается коэффициентом 7,33.

Расписание US Open 2023