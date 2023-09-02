Десятая ракетка мира Каролина Мухова из Чехии в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису встретится с китаянкой Ван Синюй, которая впервые смогла добраться до этой стадии турнира Большого шлема. Матч состоится 3 сентября, начало в 18:00 по московскому времени.

Соперницы сыграют на корте имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Каролина Мухова в этом сезоне стала показывать отличные результаты. Она впервые в карьере попала в десятку лучших теннисисток и теперь стремится в ней закрепиться. После US Open она точно наберет рейтинговые очки, так как второй раз в карьере играет на этой стадии турнира и может пройти еще дальше. Пока Открытый чемпионат США для нее самый скромный по достижениям. На всех остальных мейджорах она неизменно выходилв в четвертьфиналы, а на Roland Garros в этом году играла в финале, где уступила Иге Швентек. Неделей ранее они играла в финале турнира в Цинциннати, но там проиграла американке Коко Гауфф. В первых трех матчах чешская теннисистка никаких проблем с соперницами не испытала, в каждом выигрывая в трех сетах.

Ван Синюй продолжает прогрессировать. Уже второй год подряд ее можно увидеть в основной сетке практически любого турнира Большого шлема, но, как правило, один или два матча, и китаянка покидала турнир. В этом сезоне случился небольшой прорыв. На Australian Open Синюй вышла во второй круг, затем на Roland Garros дошла до третьего раунда и вот теперь самый серьезный успех. Если прошлый сезон китаянка смогла войти в первую сотню, то по ходу этого достигла уже 53-й строчки рейтинга. В первом круге она в двух сетах обыграла хозяйку корта Кэти Волынец, во втором матче соперница была более серьезная Сара Соррибес-Тормо из Испании. Ван выиграла в трех сетах. Наконец, в предыдущем матче она переиграла Анну Каролину Шмидловау из Словакии.

Ранее Каролина и Ван Синюй друг с другом не встречались. Матч, скорее всего, сложится в пользу чешки. Во-первых, китаянка распыляется и продолжает играть в парном турнире, во-вторых, очень сложно начинает первые сеты. Мухова наверняка этим воспользуется, выиграет первую партию, а затем спокойно доведет дело до победы. Букмекеры отдают ей безоговорочное преимущество. Winline предлагает на победу Каролины коэффициент 1,15, выигрыш Синюй оценивается коэффициентом 5,59.

Расписание US Open 2023