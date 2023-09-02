US Open: Ринки Хиджиката — Фрэнсис Тиафу прямая трансляция матча 03.09.2023

Теги US Open Фрэнсис Тиафу Ринки Хиджиката Теннис

На Открытом чемпионате США по теннису начинается вторая неделя турнира, и в одном из матчей четвертого круга встретятся австралийский теннисист Ринки Хиджиката и хозяин корта, десятая ракетка мира Фрэнсис Тиафу. Матч состоится 3 сентября, начало не ранее 22:00 по московскому времени.

Соперники будут играть на стадионе имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ринки Хиджиката не самый известный австралийский теннисист, ему 22 года и пока серьезных побед у него в карьере не было. Титулов он не выигрывал, а нынешний выход в четвертый круг пока его самый большой успех на турнирах Большого шлема. До этого у него в январе 2023 года был выход во второй круг Australian Open, а на Roland Garros и Уимблдоне он ни разу не преодолел квалификационный барьер. Сейчас Хиджиката 110 ракетка мира и на корты Нью-Йорка он попал благодаря уайлд кард от организаторов. В первом круге он взял верх над россиянином Павлом Котовым в четырех сетах, во втором довольно неожиданно и легко в трех партиях обыграл опытного венгра Мартона Фучовича. Наконец, в матче третьего круга Ринки встретился с теннисистом из Китая Чжичжень Чжаном, для победы вновь понадобилось сыграть четыре сета.

Фрэнсис Тиафу куда более искушенный турнирный боец. Само попадание в десятку лучших мирового рейтинга говорит за себя. Наибольшего успеха на Открытом чемпионате США американец добился в прошлом году, где в упорном пятисетовым поединке в полуфинале уступил Карлосу Алькарасу. Тем не менее Фрэнсис понял, что может на равных бороться с топовыми соперниками и пытается по крайней мере повторить прошлогоднее достижение. В первых двух раундах он не испытал никаких проблем в матчах с соотечественником Лэрнером Тьеном и австрийцем Себастьяном Офнером, а вот в матче предыдущего раунда француз Адриан Маннарино оказал Тиафу серьезное сопротивление. Хозяин корта вынужден был уступить в первом сете, но затем в оставшихся трех партиях довел дело до победы.

Хиджиката и Тиафу ранее на теннисных турнирах не пересекались. Специалисты сходятся во мнении, что Фрэнсис будет непреодолимым препятствием для австралийца. На стороне американца опыт и мощь. Матч вполне может ограничиться тремя сетами. Букмекеры также отдают большое преимущество Тиафу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,13, выигрыш Хиджикаты оценивается коэффициентом 6,80.

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