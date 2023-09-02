Открытый чемпионат США по теннису продолжается, все ближе рающие поединки. За право сыграть в четвертьфинале 4 сентября будут бороться вторая ракетка мира Новак Джокович и небольшая сенсация нынешнего турнира хорват Борна Гойо. Матч начнется не ранее 02:00 по московскому времени.

Соперники будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Новак Джокович в представлении не нуждается, он нем знает каждый, кто даже не следит за теннисными турнирами. В свои 36 лет он по-прежнему голоден до побед и продолжает оставаться украшением современного тенниса, напоминая о той эпохе, когда он вел борьбу за лидерство с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Интересный вопрос ему задали после матча второго круга против Бернабе Сапаты Мираллеса, кто мог бы взять верх, Джокович десятилетней давности или нынешний. Новак, ни секунды не думая, сказал, что сейчас бы не оставил ни единого шанса себе молодому. Вполне вероятно, поскольку то, что он показывает на корте сейчас, заслуживает самых восторженных эпитетов. После матча третьего круга против Ласло Дьере он вновь заставил болельщиков восхищаться собой. Ждем новых подвигов.

Подвиг, кстати, вполне может совершить Борна Гойо. Хорват показывает, что находится в отличной форме. Накануне Открытого чемпионата США по теннису у него не было на турнирах сколько-нибудь серьезных успехов, но тут он начал уверенно убирать с дороги одного соперника за другим. Сначала он провел три поединка квалификационного турнира, где в общей сложности проиграл соперникам лишь один сет. Еще более уверенное выступление он показывает в основной сетке. Правда, так сложилось, что по-настоящему сильных соперников у него нет было, но каждый из них был опытным, к примеру Иржи Веселы или Уго Делльен. Хорват пока не проиграл ни одного сета, в отличие от Джоковича.

Соперники ранее не встречались друг с другом ни разу. Борно Гойя, судя по всему, набрал неплохую форму и вполне может дать бой именитому теннисисту. Вот только многие специалисты скептически относятся к вероятности подобных событий, а букмекеры вообще считают, что шансов у хорвата нет. Winline предлагает на победу Новака коэффициент 1,01, выигрыш Гойо оценивается коэффициентом 31,37.

Расписание US Open 2023