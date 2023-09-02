Открытый чемпионат США по теннису вступает в решающую стадию. В матче четвертого круга открытие турнира швейцарец Доминик Штрикер сыграет с девятой ракеткой мира хозяином корта Тэйлором Фрицем. Матч состоится 4 сентября, начало в 00:00 по московскому времени.

Соперники сыграют на корте имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Доминик Штрикер показал необыкновенную прыть на текущем турнире и уже сумел приобрести немалое количество поклонников. В первую очередь, бросаются в глаза его воля к победе, упорство, с которым он к ней идет и уверенность, свойственная, пожалуй, только его ровесникам Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру. Тем более начинать швейцарцу пришлось с квалификации, и предстоящий поединок станет для него уже седьмым по счету. В квалификационном турнире Доминик мог проиграть уже во втором круге, но вытянул поединок против испанца Пабло Льямаса Руиса — победа на супертай-брейке. В основной сетке теперь уже надолго запомнится его первая победа над теннисистом первой мировой десятки рейтинга. Не повезло Стефаносу Циципасу. Есть ли предел у Штрикера?

В общем, Тэйлору Фрицу есть кого и чего опасаться. С другой стороны, он подошел к турниру в отличной форме. Пока всех своих соперников на US Open он попросту громит. В первом и втором кругах соотечественнику Стиву Джонсону и перуанцу Хуану Пабло Варильясу он отдал только пять геймов. Еще больше не повезло словаку Якубу Меншику, который впервые играл на таком уровне. Фриц отдал три гейма в первых двух партиях, а в третьем выписал сопернику «баранку». Как знать, может, нынешний турнир станет прорывным для первой ракетки США. Болельщики связывают надежды именно с ним и с Фрэнсисом Тиафу. Впрочем, на этой стадии есть и другие американцы, которые мечтают выиграть домашний турнир.

Доминик Штрикер только-только делает первые успехи на серьезном уровне, поэтому неудивительно, что ранее соперники между собой не встречались. Несмотря на то что швейцарец многим смог доказать свою состоятельность, букмекеры считают, что ни сил, ни мастерства, чтобы победить девятую ракетку мира у него не хватит. Winline предлагает на победу Доминика коэффициент 6,61, выигрыш американца оценивается коэффициентом 1,12.

Расписание US Open 2023