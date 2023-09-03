Циньвэнь Чжэн о походе в караоке в Нью-Йорке: «В основном пела медленные песни на китайском. Еще китайский рэп»
Циньвэнь Чжэн рассказала, что перед US Open сходила в Нью-Йорке в караоке.
«Перед турниром я сходила в китайский ресторан, и там было очень здорово. Еще пела в караоке, где были китайские песни.
В основном пою медленные песни на китайском. Еще китайский рэп. На английском я, наверное, пою всего три-четыре песни. А в основном на китайском».
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