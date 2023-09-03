Соболенко выиграла 47-й матч на уровне тура в сезоне. Это лучший результат в ее карьере

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко вышла во вторую неделю US Open. В третьем круге она обыграла Клару Бюрель (6:1, 6:1) и теперь поборется с Дарьей Касаткиной.

Теперь у Соболенко 47 побед в сезоне (при 10 поражениях). Это ее лучший результат на уровне тура.

В 2018-м белоруска выиграла 51 матч, но пять из них были в квалификации.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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5 комментариев

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ivanzhu90
Жаль Рыбка подсдала в середине и второй половине сезона, в начале сезона казалось она стабильно будет далеко проходить на каждом турнире.
+9
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Доктор Броманталь
Вот что икона с Лукашенко делает !
+5
-2
+3
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Бекзат Саматович
Монстр трак непобедим переедет любого. Бедная Дашутка. Чтоб победить это чудовище нужно тело Рыбакиной, воля к победе Швентек и невозмутимость Пегулы.
+6
-5
+1
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LEX757
Это она в лайфретинге первая ракетка мира сегодня?
+1
0
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