Соболенко выиграла 47-й матч на уровне тура в сезоне. Это лучший результат в ее карьере
Арина Соболенко вышла во вторую неделю US Open. В третьем круге она обыграла Клару Бюрель (6:1, 6:1) и теперь поборется с Дарьей Касаткиной.
Теперь у Соболенко 47 побед в сезоне (при 10 поражениях). Это ее лучший результат на уровне тура.
В 2018-м белоруска выиграла 51 матч, но пять из них были в квалификации.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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