Рублев о шумных трибунах на US Open: «В Нью-Йорке всегда так было. Вокруг сумасшедшая атмосфера, которая иногда помогает»

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Андрей Рублев высказался о том, что нью-йоркцы шумно болеют на трибунах US Open.

«На всех «Шлемах» разная атмосфера. И в Нью-Йорке всегда было так. Плюс ты испытываешь особое чувство, потому что вокруг сумасшедшая атмосфера, которая иногда помогает.

На некоторых «Шлемах», например, на «Уимблдоне», очень тихо. А здесь болеют, поддерживают, кричат – иногда во время розыгрышей, между розыгрышами, – и атмосфера совсем другая. Все турниры хорошие. Ты понимаешь, что турнир такой, какой он есть, и нужно этим наслаждаться. Думаю, здорово, что везде по-своему».

По словам Рублева, реакция зрителей зависит от корта, на котором проходит матч.

«Думаю, зависит от корта, на котором играешь. Два моих последних матча проходили на Грандстенде, где нет такого шума. Когда несколько раз играешь на второстепенных кортах, например, это касается игроков, которые посеяны не очень высоко или вообще не посеяны, тебе нелегко, потому что играешь на одном корте, а слышишь крики с другого. Но это часть игры, это часть спорта. Нужно пройти этот путь».

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