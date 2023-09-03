Рублев о том, что ему нужно, чтобы выйти в 1/2 US Open: «Во-первых, мы еще до четвертьфинала не дошли. Пока только четвертый круг»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев ответил, что ему нужно, чтобы впервые выйти в 1/2 финала «Большого шлема». 

В субботу он обыграл Артура Риндеркнеша (3:6, 6:3, 6:1, 7:5) и вышел в четвертый круг.

«Во-первых, мы еще до четвертьфинала не дошли. Пока только четвертый круг, говорить что-то рано – и меня ждет очень тяжелый матч [против Джека Дрэйпера]. Так что посмотрим.

Сейчас я доволен. С первого матча я обыгрываю хороших игроков. Посмотрим, что дальше произойдет.

С Дрэйпером будет очень тяжело. Меня много раз спрашивали, кто следующим выиграет дебютный титул ATP, и я всегда называл его. Он очень талантливый, и у него есть все, чтобы стать топ-игроком».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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4 комментария

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Dmitry Aqf
Ответ Лев Чернецов
С победой Андрея. Дрейпера обязан проходить, а дальше как получится.
Почему обязан? Драпер выбил Хуркача и Андрюшу может закрыть вполне.
+5
-1
+4
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Лев Чернецов
С победой Андрея. Дрейпера обязан проходить, а дальше как получится.
+4
-4
0
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alex savca
Копирует слова императора :)
0
0
0
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