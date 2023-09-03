Рублев 12-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Артура Риндеркнеша в третьем круге US Open – 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

Россиянин 12-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Он пятый раз сделал это в Нью-Йорке. На «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» он дважды выходил в 1/8, а на Australian Open – трижды.

Теперь Рублев сыграет с Джеком Дрэйпером, у которого ведет в личке 2:0.

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