Рублев 12-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Артур Риндеркнеш Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Артура Риндеркнеша в третьем круге US Open – 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

Россиянин 12-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Он пятый раз сделал это в Нью-Йорке. На «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» он дважды выходил в 1/8, а на Australian Open – трижды.

Теперь Рублев сыграет с Джеком Дрэйпером, у которого ведет в личке 2:0.

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6 комментариев

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Стэн Смит
Ответ Дмитрий Воронцов
От кого на этот раз вылетит в четвертьфинале?
От Медведева
+6
-1
+5
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j4romir
Ответ Стэн Смит
От Медведева
Я бы де Мажора не списывал.
Даня невнятен пока
+3
0
+3
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Марадона курильщика
Кто видел, какой процент попадания первой подачи у Андрея? По ощущениям так меньше 40...
+1
0
+1
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antoha1896
Ответ Марадона курильщика
Кто видел, какой процент попадания первой подачи у Андрея? По ощущениям так меньше 40...
52
0
0
0
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