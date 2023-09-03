Дрэйпер о выходе во вторую неделю US Open: «Сомневался, смогу ли сыграть один матч. В конце прошлой недели выяснилось, что у меня небольшой надрыв мышц плеча»

Джек Дрэйпер ответил на вопросы о физическом состоянии и настрое на US Open.

– Кажется, вы говорили, что сыграете на турнире с вероятностью 70%. Прошла уже неделя, как справляется ваше тело? И еще, в какой момент вы уже не просто радуетесь победам, а начинаете задумываться, что, возможно, вы в шаге от особенного результата?

– Я здесь не для того, чтобы просто выйти на корт и порадоваться. Выходя на матч, я борюсь. Я хочу выиграть все.

Безусловно, в начале недели были серьезные опасения по поводу моего состояния, и с учетом того, какой у меня был год, я сомневался, смогу ли сыграть один матч. Понятно, что пятисетовый формат совсем не такой как трехсетовый.

Было сложно. Как я уже говорил на прошлой пресс-конференции, в конце прошлой недели выяснилось, что у меня небольшой надрыв мышц плеча, и тогда мы не знали, связано ли это с предыдущей травмой, которая была довольно серьезной.

Но оказалось, что не связано. Надрыв в другом месте. Скорее всего, проблема в самом месте плеча, где я травмировался. Но мы хотели, чтобы в этой поездке я был в хорошей форме. Мы поставили цель стабильно соревноваться, потому что у меня не было такой возможности.

Приехать сюда на этой неделе, играть так, как я играл, бороться так, как я боролся, и то, что тело все это выдержало, – для меня это особое чувство.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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