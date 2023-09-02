Дрэйпер впервые вышел во вторую неделю ТБШ и может сыграть с Рублевым

21-летний Джек Дрэйпер в третьем круге US Open обыграл Майкла Ммо – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Британец впервые в карьере вышел в 1/8 финала на «Больших шлемах». За счет этого результата он вплотную приблизится к возвращению в топ-100 – сейчас он 123-я ракетка мира.

Дальше Дрэйпер сыграет с Андреем Рублевым или Артуром Риндеркнешем.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе