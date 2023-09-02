Дрэйпер впервые вышел во вторую неделю ТБШ и может сыграть с Рублевым

Теги US Open ATP Майкл Ммо Джек Дрэйпер Теннис

21-летний Джек Дрэйпер в третьем круге US Open обыграл Майкла Ммо – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Британец впервые в карьере вышел в 1/8 финала на «Больших шлемах». За счет этого результата он вплотную приблизится к возвращению в топ-100 – сейчас он 123-я ракетка мира.

Дальше Дрэйпер сыграет с Андреем Рублевым или Артуром Риндеркнешем.

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6 комментариев

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rubysmith
на канале АТP было видео с предсказаниями в прошлом году вроде. "Прорыв года", "Кто выиграет первый титул в этом году " " кто удивит в этом голу", и Рафа кучу раз ответил Дрейпер. Не сразу, но прогнозы Рафаэля сбываются
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+4
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j4romir
Дрейпер хорош.

И Рубля может закрыть вполне себе
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Никита Волк
Ответ rubysmith
на канале АТP было видео с предсказаниями в прошлом году вроде. "Прорыв года", "Кто выиграет первый титул в этом году " " кто удивит в этом голу", и Рафа кучу раз ответил Дрейпер. Не сразу, но прогнозы Рафаэля сбываются
Если бы не травмы, то давно сбылись бы уже
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Большой Сэми
Ответ rubysmith
на канале АТP было видео с предсказаниями в прошлом году вроде. "Прорыв года", "Кто выиграет первый титул в этом году " " кто удивит в этом голу", и Рафа кучу раз ответил Дрейпер. Не сразу, но прогнозы Рафаэля сбываются
из Рафы вышел бы отличный эксперт по окончанию карьеры. Собственно как и тренер. Да и кем бы он не стал, он будет в этом хорош.
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Пёс Газзаева
А может и не сыграть))
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AFP1
Ответ rubysmith
на канале АТP было видео с предсказаниями в прошлом году вроде. "Прорыв года", "Кто выиграет первый титул в этом году " " кто удивит в этом голу", и Рафа кучу раз ответил Дрейпер. Не сразу, но прогнозы Рафаэля сбываются
1,5 года назад они там что то предсказывали,...
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