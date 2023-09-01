Онс Жабер: «Я зомби, потому что у меня грипп»

Онс Жабер рассказала о проблемах со здоровьем на US Open.

Прошлогодняя финалистка вышла в третий круг.

– Я с четверга болею. Принимаю много лекарств. Мы с командой делаем все для восстановления. Здесь потрясающие врачи, они мне помогают.

Сейчас мы стараемся решать проблемы со здоровьем. Я рада, что прошла два матча, две проверки. Надеюсь, что дальше форма будет лучше.

– Можете рассказать про болезнь? Что-то с желудком?

– С желудком все в порядке. Дело не в нем. У меня какой-то грипп. Знаю, что у других игроков есть проблемы с желудком. У меня, к счастью, нет.

– Мы говорили с Дашей. Она сказала, что к US Open, после длинного сезона, все устали, похожи на зомби. Как вы справляетесь с усталостью?

– Я зомби, потому что у меня грипп. В остальном...

Я уже об этом говорила. После «Уимблдона» я взяла отпуск. Это мне очень помогло поймать второе дыхание на концовку сезона.

Мне кажется, я устану где-то к Пекину. Тогда станет тяжело. Но прошлый сезон помог мне привыкнуть к тому, что я провожу много матчей.

Может быть эмоциональная усталость, но я знаю, что если забью, то буду жалеть. Так что я хочу как можно дольше задержаться в Нью-Йорке.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе