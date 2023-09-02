Даниил Медведев изо всех сил стремится повторить свой успех двухлетней давности, когда он в финале Открытого чемпионата США по теннису смог обыграть Новака Джоковича. Соперником по матчу третьего круга на этот раз у россиянина будет аргентинский теннисист Себастьян Баес. Матч состоится в ночь со 2 на 3 сентября, начало не ранее 03:15 по московскому времени.

Теннисисты будут играть на центральном стадионе турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Если убрать за скобки турниры Большого шлема, то первая ракетка России и третья ракетка мира Даниил Медведев проводит вполне успешный сезон. В первой его половине он одержал ряд побед на турнирах АТР и одно время шел вровень по этому показателю с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Но все понимают, что величие того или иного игрока определяется даже не на мастерсах, а на мейджорах. В этом плане Медведев уже вошел в историю, выиграв US Open, но ведь всегда хочется большего. Пока же в этом сезоне взаимоотношения Даниила с турнирами Большого шлема сложные. На Australian Open он дошел только до третьего круга, на Roland Garros бесславно выбыл уже после первого поединка, на Уимблдоне выступил чуть лучше, но все равно уступил в полуфинале Карлосу Алькарасу.

Себастьян Баес молодой прогрессирующий аргентинский теннисист. На протяжении последних двух сезонов он планомерно улучшает свои показатели. На его счету уже четыре титула на турнирах АТР, вот-вот он войдет в двадцатку лучших мирового рейтинга. Накануне US Open Себастьян занимал 32 позицию рейтинга. На турнирах Большого шлема он выдающихся результатов пока не показывал. В прошлом сезоне планомерно преодолевал барьеры первого круга, но потом оступался во втором. Прямо сейчас у него высшее достижение — третий круг. На пути к нему в первом матче арегнтинец переиграл опытнейшего хорвата Борну Чорича в трех сетах, а затем сломил сопротивление бразильца Фелипе Мелигени, который вынужден был сняться после трех сетов борьбы.

Даниил Медведев еще ни разу не встречался с Баесом. Козырь аргентинца — уверенная игра в обороне, но вот незадача, россиянин один из лучших игроков современности по игре на задней линии. Поэтому аргентинцу придется очень сложно. Букмекеры на стороне Даниила. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,09, выигрыш Себастьяна оценивается коэффициентом 8,00.

Расписание US Open 2023