Российский теннисист Андрей Рублев штурмует вершины очередного турнира Большого шлема. На открытом чемпионат США по теннису за выход в четвертый круг он будет бороться с французом Артуром Риндеркнешем. Матч состоится 2 сентября, начало не ранее 20:00 по московскому времени.

Соперники встретятся на корте Трибуна. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Андрей Рублев занимает восьмое место в мировом рейтинге и является одним из немногих действующих теннисистов, которым удавалось добраться до четвертьфиналов на всех турнирах Большого шлема. Другое дело, что этот барьер постоянно оказывался для россиянина камнем преткновения. Ни крик и ругательства, ни сломанные ракетки, ни слезы не помогают. Возьмем нынешний сезон, до четвертьфинала ему удалось добраться на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдоне, но в обоих случаях его соперником оказался великий и ужасный Новак Джокович, а там без шансов. Иногда складывается впечатление, что Андрей уже обреченно выходит на корт в четвертьфинале. Впрочем, сейчас речь идет о преодолении третьего круга.

Соперник у Рублева не их легких. Пусть Артур Риндеркнеш пока в свои 28 лет не снискал каких-то особенных лавров. На его счету нет ни одной победы на турнирах АТР. На мейджорах высшим достижениям считается как раз нынешний успех — выход в третий раунд US Open. Однако считаться с ним придется. Несмотря на место в восьмой десятке рейтинга Артур всегда готов преподнести сюрприз. В первом круге ему удалось в трех сетах без проблем обыграть аргентинца Диего Шварцмана, а второй выдался вообще легкой прогулкой, поскольку итальянец Маттео Берреттини вынужден был сняться из-за травмы. При этом француз уверенно выиграл два сета. Отдыхал он больше Андрея, и, главное, теперь не застояться.

Ранее соперники ни разу не играли друг с другом, предстоящий поединок станет первым. Риндеркнеш обладает очень мощной подачей и наверняка сможет доставить россиянину проблемы. На первой подаче в ходе турнира у него выиграно 84 процента очков. Легкой прогулки для россиянина точно не будет, но побеждать он должен. Букмекеры придерживаются такого же мнения. Winline предлагает на победу Рублева коэффициент 1,15, выигрыш француза оценивается коэффициентом 5,59.

Расписание US Open 2023