Пол о «Больших шлемах»: «На них выходные – это не выходные. Ты каждый день пашешь, чтобы привести тело в рабочее состояние»

Томми Пол рассказал, насколько тяжело выступать на «Больших шлемах».

Он вышел в четвертый круг US Open.

«Это постоянно борьба со своим телом. Если бы не было дней между матчами, уровень сильно бы упал. Потому что нам нужно время на восстановление. Особенно после пятисетовых матчей.

К счастью, мои четырех- и пятисетовые матчи длились ненамного дольше двух часто. Но когда играешь четыре часа, приходится очень жестко. Не знаю, в каком еще виде спорта играют так долго. Не могу сразу вспомнить.

Короче, выходные – это не выходные. Ты каждый день пашешь, чтобы привести тело в рабочее состояние».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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