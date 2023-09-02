Новак Джокович: «Камбэк с 0:2 по сетам – это всегда сильное послание будущим соперникам»

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, добавляет ли ему уверенности камбэк с 0:2 по сетам.

В третьем круге US Open он обыграл Ласло Дьере – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

«Конечно, выиграть всегда лучше, чем проиграть. Все просто.

Думаю, я показал конкурентам, что по-прежнему способен играть пять сетов поздно вечером. Камбэк с 0:2 по сетам – это всегда сильное послание будущим соперникам.

В то же время я этого не хочу – предпочитаю побеждать в трех сетах. Надеюсь, в следующем матче я смогу вернуться на этот путь».

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15 комментариев

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Tseren031293
У Джока, наверное, менталка самая железная в теннисе.
А вот с 0-2 отыгрался в 8 раз.
У Маррея-11
Беккера и Атца по 10
+12
-1
+11
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Вадим Сидоров
Двоякое послание. Одни могут подумать, что ты не в форме, тебя можно победить.
Вот если бы всех закрывал в 3 сетах - вот это послание по-сильнее будет)
+13
-3
+10
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cosset
Какие еще послания ребятам за топ100, у них итак коленки дрожат перед выходом на корт и живот крутит)))
+11
-1
+10
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Tarkovski
Ответ Tseren031293
У Джока, наверное, менталка самая железная в теннисе. А вот с 0-2 отыгрался в 8 раз. У Маррея-11 Беккера и Атца по 10
Маррей-то понятно, раньше всегда измором брал
+6
0
+6
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Блуждающий странник
Ответ Лыко в строку
Это говорит о том, что проигрыш возможен. Кроме Джере есть Зверев, Медведев, Алькарас, тот же Ваврёнок и Рубель.
И все могут с ним встретиться только в финале
+6
0
+6
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Мистер Кафель
я хочу сказать, что форма то не очень.
+4
-1
+3
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S.Graf
"Командовать парадом буду я"(с))))
+5
-2
+3
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Лыко в строку
Это говорит о том, что проигрыш возможен. Кроме Джере есть Зверев, Медведев, Алькарас, тот же Ваврёнок и Рубель.
+2
0
+2
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Alex Morhan
Ответ master s
здесь надо смотреть соотношение, может он отыгрался 8 из 9, а Марек 11 из 20
а ещё на какой стадии и против кого. Можно и в первых кругах возится, как это любил Нисикори
+2
0
+2
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инок
Первые 2 сета просто дурью занимался Новак. Но затем когда собрался, разница в классе стала настолько разительной, что бедолага Дьере опешил и пришел в сознание только в 5-м сете, когда всё уже было закончено.
+4
-3
+1
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dedpihto59
Дал земляку поверить в себя💪‼️
+1
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Blader
я думаю он просто не хотел сильно обижать соотечественника и играл на расслабоне первые два сета - это было видно
+1
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YuChu
Джокович продолжает свои боксерские приёмчики - уже давит на противника психологически заранее. А учитывая, кто там в следующем раунде у него по сетке, удивлюсь, если не в трёх.
+1
-1
0
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master s
Ответ Tseren031293
У Джока, наверное, менталка самая железная в теннисе. А вот с 0-2 отыгрался в 8 раз. У Маррея-11 Беккера и Атца по 10
здесь надо смотреть соотношение, может он отыгрался 8 из 9, а Марек 11 из 20
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Лыко в строку
Ответ Мистер Кафель
я хочу сказать, что форма то не очень.
Согласен. Плюсую.
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