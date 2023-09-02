Новак Джокович: «Камбэк с 0:2 по сетам – это всегда сильное послание будущим соперникам»

Новак Джокович рассказал, добавляет ли ему уверенности камбэк с 0:2 по сетам.

В третьем круге US Open он обыграл Ласло Дьере – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

«Конечно, выиграть всегда лучше, чем проиграть. Все просто.

Думаю, я показал конкурентам, что по-прежнему способен играть пять сетов поздно вечером. Камбэк с 0:2 по сетам – это всегда сильное послание будущим соперникам.

В то же время я этого не хочу – предпочитаю побеждать в трех сетах. Надеюсь, в следующем матче я смогу вернуться на этот путь».

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