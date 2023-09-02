Новак Джокович: «Камбэк с 0:2 по сетам – это всегда сильное послание будущим соперникам»
Новак Джокович рассказал, добавляет ли ему уверенности камбэк с 0:2 по сетам.
В третьем круге US Open он обыграл Ласло Дьере – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.
«Конечно, выиграть всегда лучше, чем проиграть. Все просто.
Думаю, я показал конкурентам, что по-прежнему способен играть пять сетов поздно вечером. Камбэк с 0:2 по сетам – это всегда сильное послание будущим соперникам.
В то же время я этого не хочу – предпочитаю побеждать в трех сетах. Надеюсь, в следующем матче я смогу вернуться на этот путь».
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А вот с 0-2 отыгрался в 8 раз.
У Маррея-11
Беккера и Атца по 10
Вот если бы всех закрывал в 3 сетах - вот это послание по-сильнее будет)