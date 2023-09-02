Джокович о камбэке против Дьере: «После второго сета я все себе высказал в зеркало. Я очень злился, меня раздражали результат и игра»

Новак Джокович прокомментировал камбэк с 0:2 по сетам против Ласло Дьере.

Серб выиграл 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 в третьем круге US Open.

«Невероятно. Почти два часа ночи, а так много людей осталось на трибунах. Спасибо от всего сердца.

Надеюсь, шоу вам понравилось. Для меня оно было не очень приятное – особенно в первых двух сетах. Это был один из самых тяжелых матчей в Нью-Йорке за последние несколько лет. Нужно отдать должное Ласло – я еще не видел от него такой хорошей игры.

После второго сета я все себе высказал в зеркало. Я очень злился, меня раздражали результат и игра. Нужно было заставить себя прибавить. Несколько раз я так уже делал – несколько раз не получалось, но сегодня получилось. И я благодарен».

Дальше Джокович сыграет с Борной Гойо.

«Меня это не волнует. Меня не волнует, с кем я дальше играют. Сейчас для меня важнее всего поспать, отдохнуть и восстановить силы в этом 36-летнем (кричит) теле».

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