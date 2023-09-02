Джокович о камбэке против Дьере: «После второго сета я все себе высказал в зеркало. Я очень злился, меня раздражали результат и игра»

Теги Новак Джокович US Open ATP Ласло Дьере Теннис

Новак Джокович прокомментировал камбэк с 0:2 по сетам против Ласло Дьере.

Серб выиграл 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 в третьем круге US Open.

«Невероятно. Почти два часа ночи, а так много людей осталось на трибунах. Спасибо от всего сердца.

Надеюсь, шоу вам понравилось. Для меня оно было не очень приятное – особенно в первых двух сетах. Это был один из самых тяжелых матчей в Нью-Йорке за последние несколько лет. Нужно отдать должное Ласло – я еще не видел от него такой хорошей игры.

После второго сета я все себе высказал в зеркало. Я очень злился, меня раздражали результат и игра. Нужно было заставить себя прибавить. Несколько раз я так уже делал – несколько раз не получалось, но сегодня получилось. И я благодарен».

Дальше Джокович сыграет с Борной Гойо.

«Меня это не волнует. Меня не волнует, с кем я дальше играют. Сейчас для меня важнее всего поспать, отдохнуть и восстановить силы в этом 36-летнем (кричит) теле».

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21 комментарий

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Tseren031293
Помимо того, что Джок переписал почти все рекорды АТP, больше всего впечатляет его менталка.
Не было ни капли сомнения, что с 0-2 вытащит матч.
+34
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Роман
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Лучший на все времена
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vitcold
"Тварь ты дрожащая или Император?!", – кричал Новак зеркалу.
+21
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Istianoff
Американская публика у ног Императора.
+19
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Bayern2004
Человек выиграл всё что возможно,но все равно имеет мотивацию и характер что б улучшать игру и бороться.Невероятный спортсмен.
Удачи в турнире Джока и надеюсь с хорватом ограничиться 3-мя сетами.
+17
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Daaannn1k
Ответ go25
Кто матч смотрел: Дьере пиканул, Ноле не особо старался или реально он не тянул первые 2 сета? Вроде, уже стандарт для Джоки, особенно против сербов, давать шоу и интригу на ровном месте, упуская сеты, но боязно за форму. Может так себе играет сейчас и тянет на классе против слабых, а Фрицу и слить может? Ещё и Гойо, хоть и топ 100 всего, но во всех трёх матчах вынес соперников со средней форой -9, ни разу не доводя даже до 5:5. Вчера думал, путь в финал почти открыт, сейчас уже не уверен
Во первых, у Дьере все залетало в первых двух сетах. Ничем не уступал Новаку (особенно в розыгрышах бэкхэнд на бэкхэнд ). Так что да, можно сказать что пиканул Ласло. Во вторых, у них и предыдущий матч между ними был очень сложным для Новака. Закончился в 3 сетах. Первый взял Ласло. А оставшиеся 2 выиграл Новак на тай брейке, в очень упорной борьбе.
+12
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+12
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billy_pilgrim
Да что за зеркало такое? Опять помогло уйти с 0-2 по сетам.
Ещё один секретный наногаджет из вселенной Марвел?😂
+11
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Трёха Ника Киргиоса
ВЕЛИЧАЙШИЙ! (кричит)
+9
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+9
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Lanapiano
Просто красавец. Хоть и заставил понервничать)
+8
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Паскаль Шимбонда
Ответ Tseren031293
Помимо того, что Джок переписал почти все рекорды АТP, больше всего впечатляет его менталка. Не было ни капли сомнения, что с 0-2 вытащит матч.
Да. Также, как на Гаррос в прошлом году с Музетти.. да и тот же финал с Циципасом, почему-то казалось на 99%, что он не проиграет)
+7
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Daaannn1k
Ответ Паскаль Шимбонда
Да. Также, как на Гаррос в прошлом году с Музетти.. да и тот же финал с Циципасом, почему-то казалось на 99%, что он не проиграет)
Это уже не прошлый, а позапрошлый год))
+7
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Kaio Ro
настоящий ВОЛК !!!
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go25
Кто матч смотрел: Дьере пиканул, Ноле не особо старался или реально он не тянул первые 2 сета? Вроде, уже стандарт для Джоки, особенно против сербов, давать шоу и интригу на ровном месте, упуская сеты, но боязно за форму. Может так себе играет сейчас и тянет на классе против слабых, а Фрицу и слить может? Ещё и Гойо, хоть и топ 100 всего, но во всех трёх матчах вынес соперников со средней форой -9, ни разу не доводя даже до 5:5. Вчера думал, путь в финал почти открыт, сейчас уже не уверен
+2
-1
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Чэзг
ох уж эти сербские дебри
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Генадий Адамов
мой прогноз, Спиннер выиграет у Бычка-Ратана, Даня у него, а в финале будет заруба Ноле и Дани, у нашего есть шанс взять второй шлем.
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-4
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costa0545
Хорошо по тренировался, это он показал, что типа у него такая сетка тяжелая, ха)))
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Dardania
Это он Нейтаном из «Теда Лассо» вдохновился?
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master s
это не Джокович, это товарищ Сухов
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Typizza
Эх, жалко Медведев до Джоковича не дойдёт, он бы устроил испытание на выносливость этому 36-ти летнему телу.
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Troy McClure
Ответ Bayern2004
Человек выиграл всё что возможно,но все равно имеет мотивацию и характер что б улучшать игру и бороться.Невероятный спортсмен. Удачи в турнире Джока и надеюсь с хорватом ограничиться 3-мя сетами.
Нет, не всё.
0
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