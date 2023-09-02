Штрикер впервые вышел во вторую неделю ТБШ и дебютирует в топ-100

Теги US Open ATP Доминик Штрикер Теннис

21-летний Доминик Штрикер в третьем круге US Open обыграл Бенжамена Бонзи – 2:6, 7:5, 7:6(4), 3:6, 6:2.

Швейцарец впервые в карьере вышел в 1/8 финала на «Больших шлемах». За счет этого результата он дебютирует в топ-100 – сейчас он 128-я ракетка мира и попал в основную сетку через квалификацию.

Дальше Штрикер сыграет с Тэйлором Фрицем.

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1 комментарий

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Максим Новиков
Как то долго он шел к дебюту в сотне. Про него заговорили еще года 3-4 назад
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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