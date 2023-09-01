Мухова о походе на концерт Бейонсе: «Классное шоу, мы немного потанцевали. У нее невероятный голос»

Каролина Мухова рассказала о своей любви к творчеству Бейонсе.

Сегодня чешка вышла во вторую неделю US Open, обыграв Тэйлор Таунсенд – 7:6(0), 6:3.

Она выкладывала в инстаграм фото с Каролиной Плишковой на концерте Бейонсе.

– Вы так тепло обнялись с Тэйлор у сетки. Расскажите о вашем общении, вы дружите. Если вы собираетесь вместе ходить на концерты Бейонсе, вступить в фанклуб, расскажите об этом.

– Да, мы там встретились. Мы с Тэйлор всегда болтаем в раздевалке. Она очень приветливая девушка.

Да, мы здорово общаемся. Опять же, она отлично играет. Она забавная. Так что мы общаемся время от времени, наверное, я бы так сказала.

Я желаю ей всего наилучшего, потому что мне нравится ее игра. Она очень похожа на мою, вот что я сказала ей у сетки. Да, сейчас она дает жару, и я надеюсь, что она продолжит так играть.

– Насколько вам понравился тур «Ренессанс»? Есть ли у вас любимая песня Бейонсе, и нужна ли ей в будущем такая гитаристка, как вы?

– На протяжении всего концерта Бейонсе уверена в себе. Это было классное шоу, мы немного потанцевали и получили огромное удовольствие. У меня нет любимой песни. В принципе, нам нравилась любая, которую она исполняла. У нее невероятный голос, так что было очень приятно туда сходить.

– У меня был вопрос о Бейонсе, но...

– Больше не надо (смеется).

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