Кейхилл о допинговом деле Халеп: «Независимо от результата, ITF и ITIA ужасно организовали этот процесс»
Бывший тренер Симоны Халеп прокомментировал ее допинговое дело.
Даррен Кейхилл отреагировал на то, что принятие решение постоянно откладывается. Накануне румынка пожаловалась, что вынесение вердикта вновь задерживается.
«Очередной перенос.
Подробности этого дела в конце концов станут известны, но, независимо от результата, ITF и ITIA ужасно организовали этот процесс.
Никакой заботы о спортсменке и ее благополучии, дело тянется уже почти 12 месяцев, а вердикта до сих пор нет.
Я уважаю нашу программу тестирования и справедливый процесс, но эта ситуация оказалась совсем не справедливой.
Симона заслуживает дальше заниматься карьерой и/или жизнью. В настоящий момент она не может сделать ни того, ни другого. В будущем ни один игрок не должен сталкиваться с такими переносами.
WTA, правление и Совет игроков должны сделать все возможное, чтобы обеспечить игрокам определенную защиту и право на более быстрое принятие решений. На данный момент такого нет».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Хотя эпопея Камиллы Валиевой тянется ещё дольше.
И на нее ничего дополнительно точно не накопали
Прастити😊 уже , раз симуля хочет играть 🥺
Была организованная травля, на которую теннисные организации смотрели благосклонно. Халеп пока и сотой доли того не отведала, а ноет на всю вселенную
По Шараповой расследовать было нечего: никаких загадочных добавок и мексиканской говядины, никаких таблеток случайно попавших в суп, всё документы, анализы и явка с повинной
По Халеп расследовать есть чего, объяснений явно много и труднопроверяемых, по ходу расследования могли всплыть новые вопросы, на которые защита давала новые объяснения и далее по кругу
При этом Симону не травят, не поливают грязью, не кладут болт на собственные правила как в случае с Валиевой
Она в этот раз просто оказалась по другую сторону антидопинга, но даже тут вместо указания на недостатки системы жалуется на предвзятость к себе лично
Хотя о своей собственной предвзятости молчит в тряпочку