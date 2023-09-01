Кейхилл о допинговом деле Халеп: «Независимо от результата, ITF и ITIA ужасно организовали этот процесс»

Бывший тренер Симоны Халеп прокомментировал ее допинговое дело.

Даррен Кейхилл отреагировал на то, что принятие решение постоянно откладывается. Накануне румынка пожаловалась, что вынесение вердикта вновь задерживается.

«Очередной перенос.

Подробности этого дела в конце концов станут известны, но, независимо от результата, ITF и ITIA ужасно организовали этот процесс.

Никакой заботы о спортсменке и ее благополучии, дело тянется уже почти 12 месяцев, а вердикта до сих пор нет.

Я уважаю нашу программу тестирования и справедливый процесс, но эта ситуация оказалась совсем не справедливой.

Симона заслуживает дальше заниматься карьерой и/или жизнью. В настоящий момент она не может сделать ни того, ни другого. В будущем ни один игрок не должен сталкиваться с такими переносами.

WTA, правление и Совет игроков должны сделать все возможное, чтобы обеспечить игрокам определенную защиту и право на более быстрое принятие решений. На данный момент такого нет».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе