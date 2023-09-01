Кейхилл о допинговом деле Халеп: «Независимо от результата, ITF и ITIA ужасно организовали этот процесс»

Теги допинг WTA Симона Халеп Даррен Кейхилл Теннис

Бывший тренер Симоны Халеп прокомментировал ее допинговое дело.

Даррен Кейхилл отреагировал на то, что принятие решение постоянно откладывается. Накануне румынка пожаловалась, что вынесение вердикта вновь задерживается. 

«Очередной перенос.

Подробности этого дела в конце концов станут известны, но, независимо от результата, ITF и ITIA ужасно организовали этот процесс.

Никакой заботы о спортсменке и ее благополучии, дело тянется уже почти 12 месяцев, а вердикта до сих пор нет.

Я уважаю нашу программу тестирования и справедливый процесс, но эта ситуация оказалась совсем не справедливой.

Симона заслуживает дальше заниматься карьерой и/или жизнью. В настоящий момент она не может сделать ни того, ни другого. В будущем ни один игрок не должен сталкиваться с такими переносами.

WTA, правление и Совет игроков должны сделать все возможное, чтобы обеспечить игрокам определенную защиту и право на более быстрое принятие решений. На данный момент такого нет».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo Bonart
Что-то о Шараповой такой трогательной озабоченности ни у кого не наблюдалось
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
Лучше страшный конец, чем бесконечный страх
©
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вообще конечно странно, что решение не оглашают так долго. Обычно за год пойманные успевают получить дисквалификацию, обратиться в CAS и выслушать тамошний вердикт. А тут даже до первого пункта не дошло.
Хотя эпопея Камиллы Валиевой тянется ещё дольше.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sincere
Ответ Leo Bonart
Что-то о Шараповой такой трогательной озабоченности ни у кого не наблюдалось
По Шараповой тоже год не было никакого вердикта?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Фетисов
Что-то не кто не вспоминает про Валиеву 1,5 года прошло.Наверное ждут окончания СВО.Кто победит,тому и золото.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goodloser
Ответ Leo Bonart
Что-то о Шараповой такой трогательной озабоченности ни у кого не наблюдалось
Апелляция Шараповой была рассмотрена за 8 месяцев. Тоже не быстро, но у Халеп ещё дольше.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo Bonart
Ответ goodloser
Апелляция Шараповой была рассмотрена за 8 месяцев. Тоже не быстро, но у Халеп ещё дольше.
Шарапова, в отличие от Халеп, святую невинность из себя не строила
И на нее ничего дополнительно точно не накопали
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
Заботы о благополучии ? мало заработала что ли 🤔
Прастити😊 уже , раз симуля хочет играть 🥺
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
Ответ Leo Bonart
Что-то о Шараповой такой трогательной озабоченности ни у кого не наблюдалось
любовь к Симо больше получается? :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo Bonart
Ответ Мирослав Холод
любовь к Симо больше получается? :)
За деньги - это не любовь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo Bonart
Ответ Sincere
По Шараповой тоже год не было никакого вердикта?
По Шараповой был заведомый оверкилл - ей изначально дали больше, чем уличенной мошеннице и лгунье Йохауг
Была организованная травля, на которую теннисные организации смотрели благосклонно. Халеп пока и сотой доли того не отведала, а ноет на всю вселенную
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo Bonart
Ответ Sincere
Я спрашивала не об этом.
А суть именно в этом
По Шараповой расследовать было нечего: никаких загадочных добавок и мексиканской говядины, никаких таблеток случайно попавших в суп, всё документы, анализы и явка с повинной
По Халеп расследовать есть чего, объяснений явно много и труднопроверяемых, по ходу расследования могли всплыть новые вопросы, на которые защита давала новые объяснения и далее по кругу
При этом Симону не травят, не поливают грязью, не кладут болт на собственные правила как в случае с Валиевой
Она в этот раз просто оказалась по другую сторону антидопинга, но даже тут вместо указания на недостатки системы жалуется на предвзятость к себе лично
Хотя о своей собственной предвзятости молчит в тряпочку
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий