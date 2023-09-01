Вавринка о состоянии после двух матчей на US Open: «Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо»
Стэн Вавринка прокомментировал выход в третий круг US Open.
Он обыграл Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6(6), 6:7(7), 6:3, 6:2. Теперь чемпион-2016 встретится с Янником Синнером.
«Физически все в прядке. Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо. Сегодня отыграл больше трех часов. Хорошо себя чувствовал против более молодого игрока.
Трудность будет не в физике, а в теннисе. Теперь мне играть с Синнером, очень сложным соперником. В этом году он уже дважды мне задницу надрал. Но, конечно, сейчас я играю намного лучше, чем в начале сезона.
Я видел, как он играет. Он очень уверен в себе. Несколько недель назад выиграл первый «Мастерс». Так что будет очень тяжело. Мне нужно будет показать лучший теннис, чтобы иметь шансы».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Верим в Стэна!💪
Но ещё даже 40 нет, всё норм, надо тащить!