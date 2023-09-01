Вавринка о состоянии после двух матчей на US Open: «Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо»

Стэн Вавринка прокомментировал выход в третий круг US Open.

Он обыграл Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6(6), 6:7(7), 6:3, 6:2. Теперь чемпион-2016 встретится с Янником Синнером.

«Физически все в прядке. Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо. Сегодня отыграл больше трех часов. Хорошо себя чувствовал против более молодого игрока.

Трудность будет не в физике, а в теннисе. Теперь мне играть с Синнером, очень сложным соперником. В этом году он уже дважды мне задницу надрал. Но, конечно, сейчас я играю намного лучше, чем в начале сезона.

Я видел, как он играет. Он очень уверен в себе. Несколько недель назад выиграл первый «Мастерс». Так что будет очень тяжело. Мне нужно будет показать лучший теннис, чтобы иметь шансы».

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