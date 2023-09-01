Вавринка о состоянии после двух матчей на US Open: «Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо»

Теги US Open ATP Стэн Вавринка Янник Синнер Теннис

Стэн Вавринка прокомментировал выход в третий круг US Open.

Он обыграл Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6(6), 6:7(7), 6:3, 6:2. Теперь чемпион-2016 встретится с Янником Синнером.

«Физически все в прядке. Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо. Сегодня отыграл больше трех часов. Хорошо себя чувствовал против более молодого игрока. 

Трудность будет не в физике, а в теннисе. Теперь мне играть с Синнером, очень сложным соперником. В этом году он уже дважды мне задницу надрал. Но, конечно, сейчас я играю намного лучше, чем в начале сезона.

Я видел, как он играет. Он очень уверен в себе. Несколько недель назад выиграл первый «Мастерс». Так что будет очень тяжело. Мне нужно будет показать лучший теннис, чтобы иметь шансы».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Venturay
Верим Стас!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Удалов
Шансов маловато конечно, но черт возьми, а вдруг. Давай Стэн!!!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tarkovski
Стэн не стар - он суперстар!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
billy_pilgrim
Будем надеяться, что на третий раз повезет!
Верим в Стэна!💪
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
smol44
Не переживай Стэнли тебя пикового и в более молодом возрасте гипотетически не обыграть в любом возрасте и в любой форме синнеру
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Давыдов
Старый, но не бесполезный!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vir_Cotto
Время летит невероятно быстро конечно.
Но ещё даже 40 нет, всё норм, надо тащить!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховенский1990
Ответ Venturay
Верим Стас!
Без вариантов, дед от силы возьмет сет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Шматов
Будем болеть за Вавринку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cosset
Ответ Андрей Давыдов
Старый, но не бесполезный!
терминатор форева)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий