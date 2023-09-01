Касаткина отыграла сет и брейк у Кенин

Теги Марат Сафин US Open Виктория Азаренко Евгений Кафельников Дарья Касаткина Теннис

14-я ракетка мира Дарья Касаткина во втором круге US Open обыграла Софию Кенин – 2:6, 6:4, 6:4. Во втором сете она отыгралась с 1:3. В третьем она дважды отыгрывала брейк.

Касаткина четвертый раз вышла в третий круг US Open. Она делала это в 2015-м, 2017-м и 2021-м.

В третьем раунде россиянка сыграет с Грет Миннен.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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9 комментариев

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Olajuvon
Даша молодец!!! Ждем выпуска на её с Наташей ютубчике с US Open!!!
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encaro_one
И не подала на матч, и сразу забрала матч на приёме.
Бедные персональные болельщики
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Dikki Shelton
Главное что победила. Молодец 👍
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goodloser
У Касаткиной две тяжёлые трудовые победы на этом турнире. И Паркс, и Кенин, когда они в хорошей форме, неприятные соперницы. Одна лупит по всем мячам, и, когда три раза подряд попадает, это всегда очко. Другая, наоборот, ничего не отдаёт, а темп держит очень приличный.
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ogent
Ответ Баир с Поселья
битва двух лесбух нас ожидает))
Меньше завидуй
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encaro_one
Ответ Баир с Поселья
битва двух лесбух нас ожидает))
Грет полегче в теннисе, надеюсь битвы не будет.
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