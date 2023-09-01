Касаткина отыграла сет и брейк у Кенин
14-я ракетка мира Дарья Касаткина во втором круге US Open обыграла Софию Кенин – 2:6, 6:4, 6:4. Во втором сете она отыгралась с 1:3. В третьем она дважды отыгрывала брейк.
Касаткина четвертый раз вышла в третий круг US Open. Она делала это в 2015-м, 2017-м и 2021-м.
В третьем раунде россиянка сыграет с Грет Миннен.
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