Алькарас о борьбе с Джоковичем за первую строчку рейтинга: «До конца года еще много турниров. Я постараюсь ее вернуть»
Карлос Алькарас прокомментировал борьбу с Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP.
«Моя цель – вернуть себе звание №1. Я уже говорил, что у нас с Новаком идет потрясающая битва.
Я знал, что он может стать первым после US Open. Когда турнир закончится, я постараюсь восстановиться как можно скорее. Это моя цель, буду ради этого работать.
До конца года еще много турниров. Я постараюсь ее вернуть».
Джокович восстал из полумертвых и вырвал суперфинал у Алькараса. 4 часа драмы!
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Ну тут recover лучше перевести как "вернуть себе первую строчку", а то с "восстановиться" путаница получается.