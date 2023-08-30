Алькарас о борьбе с Джоковичем за первую строчку рейтинга: «До конца года еще много турниров. Я постараюсь ее вернуть»

Карлос Алькарас прокомментировал борьбу с Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP.

«Моя цель – вернуть себе звание №1. Я уже говорил, что у нас с Новаком идет потрясающая битва.

Я знал, что он может стать первым после US Open. Когда турнир закончится, я постараюсь восстановиться как можно скорее. Это моя цель, буду ради этого работать.

До конца года еще много турниров. Я постараюсь ее вернуть».

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