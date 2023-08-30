Алькарас о борьбе с Джоковичем за первую строчку рейтинга: «До конца года еще много турниров. Я постараюсь ее вернуть»

Теги Новак Джокович рейтинги US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал борьбу с Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP.

«Моя цель – вернуть себе звание №1. Я уже говорил, что у нас с Новаком идет потрясающая битва.

Я знал, что он может стать первым после US Open. Когда турнир закончится, я постараюсь восстановиться как можно скорее. Это моя цель, буду ради этого работать.

До конца года еще много турниров. Я постараюсь ее вернуть».

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6 комментариев

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Юрий Шептухин
Главное как Маррей бедро не ушатай от жадности. Новак явно только на мастерсы поедет.
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YIV
"я постараюсь восстановиться как можно скорее"
Ну тут recover лучше перевести как "вернуть себе первую строчку", а то с "восстановиться" путаница получается.
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acr
Пекин Шанхай Базель Париж - 3000 максимум. Возможно, плюс 1500 за итоговый где он не играл.
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cosset
В момент защиты титула явно не о первой строчке думает. Но отвечает как нужно)
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acr
Ответ acr
Пекин Шанхай Базель Париж - 3000 максимум. Возможно, плюс 1500 за итоговый где он не играл.
А Джок Шанхай Париж. Если Карась выиграет Пекин и Базель то 1000 больше чем у Джока автоматом. Но еще выиграть надо.
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