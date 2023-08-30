Рублев о слогане «Страх – это твой друг»: «Многие говорят не показывать, что ты чего-то боишься. Но для меня все наоборот»

Андрей Рублев прокомментировал слоган «Страх – это твой друг».

Он пришел на пресс-конференцию после первого круга US Open в свитшоте с такой надписью.

«Мне он нравится. Многие говорят не показывать страх, что ты чего-то боишься. Но для меня все наоборот.

У всех есть страхи, все чего-то боятся. И когда ты боишься кого-то потерять или боишься, что чего-то не произойдет, ты активизируешься. Начинаешь работать в два раза упорнее, выкладываться в два раза сильнее.

Кто-то не хочет это принимать, потому что это слабость. Но страхи есть у всех. Чувства у всех одинаковые. Вы испытываете голод, я – тоже. И если я скажу, что не бываю голодным, то совру.

Когда люди говорят, что ничего не боятся, они врут. Страх есть у всех. Это просто вопрос того, как правильно его использовать».

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