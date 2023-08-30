Соболенко – зрителям на US Open: «Я бы на вашем месте ушла после третьей двойной ошибки»
Арина Соболенко прокомментировала проблемы на подаче в первом круге US Open.
Она обыграла Марину Заневскую со счетом 6:3, 6:2. Соболенко проиграла первые два гейма на подаче, допустив в них шесть двойных ошибок.
«Хочу поблагодарить зрителей за то, что остались. Я бы на вашем месте ушла после третьей двойной ошибки. Так что спасибо за терпение (смеется).
Начало было тяжелым. Так влажно, что я не могла держать ракетку. Я очень рада, что справилась с ситуацией и победила».
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