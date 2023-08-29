Тим о завершении карьеры: «Никогда не думал уйти. Все же я для этого еще молод»

Доминик Тим ответил, задумывался ли он о завершении карьеры.

Вопрос задали в контексте того, что после победы на US Open-2020 австриец жаловался на потерю мотивации. Также Тима спросили, помогает ли ему возвращение на «Большой шлем», где он добился успеха.

«Нет, я никогда не думал уйти. Все же я для этого еще молод.

Возвращение сюда всегда помогает. Но не только из-за моей победы, но и из-за города и самого турнира. Здесь особая энергетика. Если проводишь в Нью-Йорке две-три недели, он по максимуму заряжает тебя энергией, а потом, возможно, становится уже слишком. Но всегда здорово сюда возвращаться».

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