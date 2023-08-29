Фриц о том, что американцы 20 лет не брали US Open: «Меня это не волнует»

Тэйлор Фриц прокомментировал то, что американцы 20 лет не выигрывали US Open.

Последним это сделал Энди Роддик в 2003-м.

«Меня это не волнует. Конечно, мне хочется быть тем, кто прервет засуху, но и Тиафу тоже, Полу тоже, всем американцам тоже. Это ничего не меняет. Я об этом не думаю. Я хочу выиграть «Шлем» (улыбается).

Это важно, а уже потом все остальное», – сказал американский №1.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе